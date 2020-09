Dominik Hensen erneut an der Spitze

Nachdem aufgrund der Corona-Situation die Vereinsmeisterschaften im Doppel komplett abgesagt und die Meisterschaften im Einzel auf September verschoben werden mussten, war es nun endlich wieder soweit, die neuen Champions des Vereins zu bestimmen.

Am vergangenen Freitag fanden sich zu diesem Anlass 30 motivierte Sportler in der Halle ein, die sich im Verhältnis von 14:16 auf die Konkurrenzen Herren A und B aufteilten. Dabei wurde traditionell zuerst die Gruppenphase ausgespielt und darauf aufbauend im K.O.-System um die Titel gekämpft.

In der Herren B Konkurrenz konnte sich Thomas Schmidt bereits in der Gruppenphase durchsetzen, in der ihm lediglich Harald Lücke einen Satz abnehmen konnte. Ein weiterer Satz wurde ihm dann von Ute Kapteina im Halbfinale abgenommen. Die Siegesserie hielt jedoch bis ins Finale an: Gegen Dieter Bergmann gewann Thomas Schmidt mit einem 3:0 und sicherte sich so den Vereinsmeistertitel der Herren B.

In der Herren A Konkurrenz zeichneten sich zwei ähnliche Siegesserien ab. Sowohl Michael Hoffmann als auch Dominik Hensen gaben auf ihrem Weg ins Finale jeweils nur einen Satz ab. Hier konnte sich Dominik Hensen jedoch erneut durchsetzen und gewann mit einem 3:0 den zweiten Meistertitel in Folge.

Siegerliste:

Herren A Einzel

1. Dominik Hensen

2. Michael Hoffmann

3. Josef Pöppelbuß, Martin Lücke

Herren B Einzel

1. Thomas Schmidt

2. Dieter Bergmann

3. Ute Kapteina, Harald Lücke