Während sich die erste Herrenmannschaft trotz Ausfälle im Team zu einem Unentschieden kämpfte, ist der Start in die Rückserie für die 2. Herren misslungen.

Herren – Bezirksliga 1

TTV Hervest-Dorsten – TST Buer-Mitte 8:8

Ohne den kranken Dominik Hensen und den verletzten Carsten Winkel sahen die Hervester für sich eigentlich keine großen Chancen.

Yannik Quindeau, der sich dem TTV in der Winterpause angeschlossen hatte, kam an der Seite von Josef Pöppelbuß jedoch gleich zum ersten Doppelerfolg. Da auch Michael Joormann-Hoffmann/Dirk Kunze mit einem Sieg starteten, erspielte sich die Mannschaft eine 2:1 Führung.

Offensichtlich hiervon beflügelt, sammelte das Team Punkt für Punkt, so dass am Ende ein nicht erwartetes Unentschieden heraussprang.

Markus Klümper buchte 2 Punkte und erwies sich als absoluter Volltreffer. Eine insgesamt geschlossene Mannschaftsleistung machte diesen Punkt möglich, der durch den Sieg im Abschlussdoppel - erneut Joormann-Hoffmann/Kunze - sichergestellt wurde.

TTV Herren: Michael Jormann-Hoffmann/Dirk Kunze (2), Yannik Quindeau/Josef Pöppelbuss, Daniel Bergmann, Dirk Kunze, Markus Klümper (2), Michael Jormann-Hoffmann

Herren – Kreisliga 1

TTV Hervest-Dorsten II – SuS Polsum 6:9

Die zweite Mannschaft hatte den Tabellenzweiten am ersten Spieltag der Rückserie zu Gast. Da das Hinspiel deutlich mit 3:9 verloren ging, hatte sich die Mannschaft eine deutliche Steigerung vorgenommen. Es wurde über drei Stunden gekämpft. Allein sechs Fünfsatzspiele, von denen jede Mannschaft drei für sich verbuchen konnte, zeigen, wie eng das Spiel verlief. Bis zum 6:6 sah es auch vielversprechend aus. Leider konnten die Hervester danach keinen Punkt mehr erlangen.

Immerhin konnte der TTV seine gewonnenen Partien gegenüber der Hinserie verdoppeln.

TTV Herren II: Stefan Lelen/Klaus-Peter Strofhoff, Martin Lücke, Andre Kapteina, Robin Juste, Stefan Lelen, Klaus-Peter Strothoff

Herren – 2. Kreisklasse 2

DJK TTG Gladbeck-Süd IV – TTV Hervest-Dorsten IV 3:9

TTV Herren IV: Ralph Stenzel/Stephan Oelze, Thomas Wichmann/Hubertus Menze, Ute Kapteina/Harald Lücke, Thomas Wichmann, Ralph Stenzel (2), Ute Kapteina, Thomas Wichmann, Hubertus Menze

Herren – 2. Kreisklasse 1

TTV Hervest-Dorsten V – TSSV Bottrop VII 9:1

TTV Herren V: Nick Preylowski/Egbert Hein, Thomas Päpke/Andreas Bartling, Nick Preylowski (2), Michaela Lücke, Egbert Hein, Dieter Bergmann, Thomas Päpke, Andreas Bartling

Jungen 13 – Kreisliga

TTV Hervest-Dorsten – DJK TTG Gladbeck-Süd 3:7

TTV Jungen: Hannah Oelze, Bela Möcking, Leon Korchel

Jungen 15 – Kreisliga

TTV Hervest-Dorsten – DJK Germania Lenkerbeck 8:2

TTV Jungen: Linus Ostrop/Mathis Frinken, Jonas Belecke, Linus Ostrop (3), Nils Köhler (2), Mathis Frinken

Jungen 15 - Kreisliga

TTV Hervest-Dorsten II – TTC MJK Herten 0:10

Jungen – 1. Kreisklasse

TTV Hervest-Dorsten II – SV Altendorf-Ulfkotte III 10:0

TTV Jungen II: Tom Neuber/Jonas Baumeister, Tom Neuber (3), Jonas Baumeister (3), Sandro Kampmann (3)