Im Stadtderby sicherte sich die 1. Herren einen fulminanten Sieg gegen das Team aus Holsterhausen.

Herren – Bezirksliga 1

TTV Hervest-Dorsten – TSC Dorsten 9:2

Am Sonntag empfing die erste Mannschaft des TTV den Kontrahenten aus Holsterhausen – eine Neuauflage des Stadtderbys. Nachdem der TSC das Hinspiel mit 9:3 für sich entschieden hatte, probierten die Hervester alles, damit dies nicht noch einmal geschieht. Das demonstrierte die Mannschaft von Anfang an und mit einer 2:1-Doppelführung zeigte das Team, was es an der Platte kann.

Nachdem das erste Ausrufezeichen gesetzt war, eröffnete das insgesamt 44 Jahre junge obere Paarkreuz aus Dominik Hensen und Daniel Bergmann, die Punktejagd. Angespornt von diesen Erfolgen holten Doppelspielerstar Dirk Kunze und TTV-Legende Josef Pöppelbuß die Punkte Nummer 5 und 6. Im weiteren Verlauf sicherte sich Nico Korchelden den zweiten Ehrenpunkt der Gäste, während der stark aufspielende Klaus Strothoff als Ersatzmann aus der zweiten Mannschaft den siebten Punkt für Hervest ergatterte.

Nun waren die Spieler des TTV nicht mehr aufzuhalten und Starspieler Daniel Bergmann konnte das Endergebnis mit 9:2 für den TTV Hervest-Dorsten gestalten. Mit diesem Ergebnis in der Hand stieg der Abstand zum unteren Tabellenrand.

Jetzt heißt es für die erste Mannschaft auch in den zukünftigen Spielen, die Ruhe inmitten des Abstiegstumultes zu bewahren.

TTV Herren: Dominik Hensen/Daniel Bergmann, Dirk Kunze/Stefan Lelen, Dominik Hensen (2), Daniel Bergmann (2), Dirk Kunze, Josef Pöppelbuß, Klaus-Peter Strotfhoff

Herren – Kreisliga 1

TuS Haltern II – TTV Hervest-Dorsten II 9:3

Nachdem der TTV in der Hinrunde dem TuS Haltern die bisher einzige Niederlage beigebracht hatte, konnte die Dorstener in Haltern diesmal nicht mithalten.

Zu Beginn gewann nur das Spitzendoppel Lelen/Strothoff. Im oberen Paarkreuz waren Martin Lücke und Daniel Paul chancenlos. In der Mitte konnte Stefan Lelen seinen Gegner in fünf Sätzen niederringen. Den dritten Punkt holte Andre Kapteina.

Am nächsten Wochenende geht es am Sonntag im Derby gegen den TSC Dorsten. Dort muss das Team der 2. Herren eine bessere Leistung bringen, um – wie im Hinspiel – zu gewinnen.

TTV Herren II: Stefan Lelen/Klaus-Peter Strothoff, Stefan Lelen, Andre Kapteina

Herren – 2. Kreisklasse 2

BV Gladbeck-Rentfort II – TTV Hervest-Dorsten IV 2:9

Die neue Stärke der vierten Mannschaft scheint ihre Doppelpaarung zu sein. Wie bereits im letzten Spiel, konnten erneut alle drei Auftaktdoppel – wenn auch zum Teil sehr knapp – gewonnen werden. So starteten die Hervester gleich mit einer komfortablen Führung in die Partie.

Diese gab den Gästen das nötige Selbstvertrauen, um im weiteren Spielverlauf auch die Einzelpartien souverän für sich entscheiden zu können. Lediglich am gegnerischen Brett Eins bissen sich die Dorstener im oberen Paarkreuz die Zähne aus.

Letztendlich konnte jedoch ein ungefährdeter Sieg eingefahren werden, wodurch die vierte Mannschaft den zweiten Tabellenplatz verteidigt und weiterhin um die begehrten Aufstiegsplätze mitspielt.

TTV Herren IV: Stefan Wallkötter/Philip Synofzik, Thomas Wichmann/Ute Kapteina, Ralph Stenzel/Stephan Oelze, Thomas Wichmann, Philip Synofzik, Ralph Stenzel, Ute Kapteina, Stephan Oelze, Stefan Wallkötter

Herren – 2. Kreisklasse 1

TTV Hervest-Dorsten V – TSC Dorsten III 6:9

Nach einem hochspannenden Spiel musste sich die Fünfte dem Tabellenführer geschlagen geben. Gegen den TSC, der in dieser Saison noch keinen Punkt abgeben musste, wurde der Start mit 1:4 ein wenig verschlafen. Es konnte lediglich das Doppel Determann/Bartling punkten.

Egbert Hein läutete dann die Wende ein und der TTV glich auf 5:5 aus. Im weiteren Verlauf zeigte sich, warum der TSC ganz oben in der Tabelle steht: So konnte nur noch Dieter Bergmann einen Sieg einfahren. Den zahlreichen Zuschauern wurden dennoch in diesem Derby ein paar sehr spannende und sehenswerte Spiele geboten.

TTV Herren V: Frank Determann/Andreas Bartling, Egbert Hein, Dieter Bergmann (2), Andreas Bartling, Nick Preylowski

Herren – Hobbyliga

TTG 75 Bottrop IV – TTG TTV Hervest-Dorsten VI 4:6

TTV Herren VI: Florian Wallkötter/Detlef Reich, Bassil Shdifat, Detlef Reich (2), Florian Wallkötter (2)

Jungen 13 – Kreisliga

TTV Hervest-Dorsten – TSSV Bottrop 7:3

TTV Jungen: Leon Korchel/Korbinian Ednrös, Korbinian Endrös (3), Leon Korchel (2), Hannah Oelze

Jungen 15 – Kreisliga

TTC Bottrop 47 – TTV Hervest-Dorsten 3:7

TTV Jungen: Jonas Belecke/Julian Stenzel, Julian Stenzel (3), Jonas Belecke (3)

Jungen – 1. Kreisklasse

TTC Bottrop 47 – TTV Hervest-Dorsten II 4:6

TTV Jungen II: Tom Neuber (3), Felix Schwarze (3

Jungen – Bezirksliga 1

TuB Bocholt – TTV Hervest-Dorsten 7:3

TTV Jungen: Hendrik Fisler/Tom Wisniewski, Hendrik Fisler (2)

Senioren 40 – 1. Kreisklasse

TTV Hervest-Dorsten – BV Gladbeck-Rentfort 5:5

TTV Senioren: Josef Frank/Dieter Kapteina, Michaela Lücke, Dieter Bergmann (2), Harald Lücke