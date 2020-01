Es ist wieder einmal so weit: Die Harmonie Lembeck lädt zur geselligen Gemeinschaftsprobe ein. Alle aktiven, passiven und ehemaligen Mitglieder, aber auch alle Mitglieder des Jugendorchesters und alle Blasmusikfreunde der „Harmonie Lembeck e.V.“, sind herzlich willkommen, altbekannte, aber auch aktuelle Lieder gemeinsam zu spielen und den Abend in gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.

Die Probe wird am Freitag, den 10. Januar 2020 um 20 Uhr, im Probenraum (Schulstraße 23, Dorsten-Lembeck) stattfinden.

Für eine bessere Planung der Gemeinschaftsprobe wäre es schön, wenn wir eine Anmeldung per Mail (info@harmonie-lembeck.de) oder bei einem unserer Vorstandsmitglieder erhalten würden.

Personen, die noch kein Mitglied unseres Vereines sind und Interesse an unserem Verein haben, dürfen gerne unsere Proben besuchen (Hauptorchesterprobe freitags 20-22 Uhr, Jugendprobe montags 17:30-18:30 Uhr) und unsere kommenden Glühweinkonzert am 29.02.2020 musikalisch genießen.