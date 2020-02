Glühweinkonzert der Blaskapelle Harmonie Lembeck

Die Blaskapelle Harmonie Lembeck lädt am Samstag, 29.2.2020 ab 18:00 Uhr zum Glühweinkonzert am Heimathof ein. An Sitzgruppen und Stehtischen bei gemütlicher Atmosphäre werden keine Konzertallüren aufkommen, sondern es wird ein geselliger Abend werden. Die Musiker stimmen immer wieder an um rockig bis klassisch, mit Polka, Filmmusik und Charts keine Langeweile aufkommen lassen.

Mit Wintergrillen, Glühwein und anderen Getränken wird am ganzen Abend für das leibliche Wohl gesorgt sein und der Eintritt ist frei.