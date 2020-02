Die Mitgliederversammlung des Heimat- und Geschichtsvereins Schermbeck findet am Mittwoch, 4. März um 20:00 Uhr in der Gaststätte „Haus Mühlenbrock“ in Schermbeck an der Weseler Straße 24 statt.

Im Anschluss an die Veranstaltung wird das Vereinsmitglied Finn Jungenkrüger über seine Tätigkeit im Rahmen seines sozialen Jahres in Afrika berichten.Der Vorstand bittet um zahlreiches Erscheinen der Vereinsmitglieder. Gäste sind sehr willkommen.