Nach einem Brand in der Nacht zu Freitag (14.8.) in einem Mehrfamilienhaus

in Kley sucht die Polizei Dortmund Zeugen, die eine verdächtige Person

gesehen haben. Im Flur des von 20 Mietparteien bewohnten Hauses brannte gegen

2.25 Uhr ein Kinderwagen. Der Hausflur war verraucht. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es gab keine Verletzten.

Die Kriminalpolizei sieht derzeit keinen Zusammenhang zu Kellerbränden im

Dortmunder Westen. Wie der Brandstifter in das Haus gelangen konnte, ist nicht bekannt. Unabhängig von diesem Fall rät die Polizei Hauseigentümer und Mieter erneut dazu,

Hauseingangstüren und Kellertüren fest zu schließen, um ungebeten Besuchern den

Zugang zu versperren. Andernfalls haben sie für die Ausübung der Tat ein

leichtes Spiel. Gut gesicherte Türen schützen auch vor Diebstahl. Sollten die

Türen oder die Schlösser in die Jahre gekommen sein, empfiehlt sich ein

Austausch.

Zeugen, die in der Nacht zu Freitag in der Echeloh-Siedlung eine verdächtige

Person gesehen haben, bittet die Polizei um Hinweise an die Kriminalwache unter

Tel. 0231/132 7441.