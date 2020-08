Ist die CDU im Dortmunder Westen Politik fähig?

Wer den Schaden hat, braucht sich um den Spott nicht zu kümmern!

Ist diese Peinlichkeit noch zu toppen?

Was die CDU im Stadtbezirk Lü/Ma seit Jahren dem Bürger bietet, ist politisches Mäuse-Kino!

Slapstick-Politik mit Sprechblasen garniert. Politische Eigentore am Fließband!

Die Erkenntnis lautet, die Partei hat sich für die nächsten 5 Jahre um ihre Glaubwürdigkeit gebracht.

Wie kann die CDU etwas positives für den Stadtbezirk erreichen, wenn sie selbst ihren Laden nicht im Griff hat.

Die politischen Mitbewerber dürften aus dem Lachen nicht mehr herauskommen.

Die CDU im Westen fällt somit als Gestaltungskraft aus!

Wie konnte es zu diesem politischem Chaos kommen? Die Gründe sind vielfältiger Natur!

Ein Grund, der sehr oft für das Chaos angeführt wird, ist die mangelhafte innerpolitische Demokratie. Mit vorsätzliche gestreuten Gerüchten wurde Personalpolitik betrieben!

Ein Kleingarten-Verein wird besser geführt als die CDU im Stadtbezirk.

Somit dürfte vor der Wahl sicher sein, dass es nach dem 13.09.in der BV Lü/Ma eine rot/grüne Koalition geben wird. Bei dieser Koalition dürfte Grün sich nicht als Juniorpartner sehen!

Wie sagte es ein Dortmunder CDU-Urgestein über seine Parteifreunde aus dem Westen. „ Die können noch nicht einmal einen Wassereimer umstoßen!“

Nun es gibt schon kluge Köpfe in der CDU.

Was bleibt noch anzumerken?

Kann die CDU im Stadtbezirk ihr Europawahl-Ergebnis erreichen? Chaos als Ausweis von Politikfähigkeit hat den Bürger noch nie überzeugt.

Sagen wir es mit „Papa Krone“, der schon in den 1950er Jahren die Meinung vertrat: „Die Partei ist in ihren Gliederungen wie ein Gesangsverein, der keinen Bariton in ihren Reihen haben!“

Diese CDU hat den Zug in die Zukunft verpasst!