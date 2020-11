Ein Signal für den Aufbruch? CDU und SPD als Tandem! Kann das lange halten?

Was kann diese Zweckgemeinschaft nun wirklich für den Bürger leisten? Was kann für das Zentrum Hörde geleistet werden? - Entscheidungsträger ist der Rat!

Von den Grünen muss man enttäuscht sein! Die Politik der „dicken Hose“ ist in der Kommunalpolitik nicht förderlich. Was Grün in den Stadtteilen als auch im Rat angeboten hat, war eine Politik des radikalen Wandels. Kommunalpolitik kann man nicht mit der Abrissbirne betreiben!

Für die Zukunft muss von der GroKo erwarten können, dass sie die bekannten Problemfelder einer Lösung zuführen werden. In diesem Zusammenhang muss die Politik die Verwaltung darauf hinweisen, dass eine städtische Verwaltung ein Dienstleister für den Bürger ist.

Was anzumerken bleibt, dass die Kluft zwischen arm und reich, wohlhabenden Bürgern, auch optisch immer größer wird.

Wie stellt sich die GroKo Hörde im Jahr 2020 bis 2030 vor? Welche Vorstellungen hat die GroKo zur Sanierung des Ortskernes Hörde?

Hörde als Oberzentrum, dass kann nur klappen, wenn attraktive Angebote vorhanden sind. Ein See reicht dafür nicht aus.