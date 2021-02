Nach Aussagen eine SPD-Spitzengenossen muss die Partei, die Partei der Friedenspolitik werden!

Das bedeutet aber gleichzeitig die soziale Frage ist für die Genossenpartei nicht mehr vorrangig!

Was ist für die Genossen Friedenspolitik? Raus aus der NATO, die Bundeswehr ein Auslaufmodell?

Welche Friedenspolitik, für Europa, wollen diese "Linken-Genossen"?

Was sind die Inhalte sozialdemokratischer Friedenspolitik? Z.B.: Neutralität? Keine US-Truppen auf deutschen Boden? Einstellung der Waffenexporte?! Schließung von Waffen-Fabriken?!

Wie will man den Wegfall der Wirtschaftskraft der Rüstungsindustrie auffangen/ausgleichen?

Glaubt die Linke in der SPD, in Dortmund bei den kommenden Bundestagswahl, die Messlatte von 25% überwinden zu können?

Kann Friedenspolitik, wie sie sich die SPD-Partei und Fraktionsspitze vorstellt, die soziale Frage lösen?

Deutschland ist eine Export-Nation, einschl. Rüstungsindustrie, mit 83 Millionen Menschen!

Wer kann mir erklären, warum andere europäische Staaten, die Sicherheit der BRD garantieren sollen/sollten?

Sind diese Gedankenspiele ein Signal an die "Linke" im Bundestag? Nach der Bundestagswahl!

Es bleibt zu hoffen, dass die schweigsame Mehrheit in der Partei, dieser Seifen-Oper den Stecker zieht!

Die NRW-Landtagswahl 2022 könnte schon im September 2021!

Herr Mützenich nimm die Mütze, gehe in den politischen Vorruhestand!