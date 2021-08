Der Auftakt - eine Pleite!

Ist die ehemalige Arbeiterpartei in der Versenkung verschwunden?

Warum soll der Bürger dieser Stadt SPD wählen?

Was haben die Dortmunder Abgeordneten im Bundestag bisher für die Bürger der Stadt erreicht? Was können sie überhaupt erreichen?

Wer gibt Antworten?

Welche politischen Leistungsfähigkeiten haben die beiden Kandidaten/in für den Bundestag vorzuweisen? In der GroKo wurde die SPD immer unbedeutender!

Kann mit den vorhandenen Spitzenpersonal der Neuanfang gelingen?

Kann die SPD in beiden Wahlkreisen ca. 100.000 Zweitstimmen erreichen?

Hat die SPD die Talsohle erreicht? Haben Akademiker die SPD vor die Wand gefahren?