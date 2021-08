SPD-Eliten und das Ego der Überheblichkeit!

Fakt: Nur jeder 7. Wähler hat die der letzten Komm. Wahl SPD gewählt!

Aus Fehlern nichts gelernt, gleich Arroganz und Selbstgefälligkeit!

Solange SPD-Mandatsträger den Bürger als „dummen Bürger“ betrachtet, wird es nicht besser!

Nur Genossen Mandatsträger haben Niveau und Klugheit – O-Ton aus der Dortmunder SPD!

Der Tiefpunkt des Niederganges ist noch nicht erreicht!

Am Beispiel des Parks ohne Namen zeigt sich, dass SPD-Mandatsträger die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht mehr erkennen.

In was für einer geistig politischen Blase leben diese Mandatsträger? - Hinweis: Siehe Zerfall/Zerrissenheit der Ratsfraktion!

Der Bürger prägt die Gesellschaft, nicht eine Partei, die aus der Zeit gefallen ist!

Wer sich, wie die SPD-Fraktion in der BV Lü/Ma, als Avantgarde der Kommunalpolitik sieht, ist nicht mehr lernfähig!

Diese SPD-Mandatsträger der SPD sollten den politischen Ruhestand wählen! Mit diesem Schritt würden sie weiteren Schaden von der SPD abwenden!

Das Trio Wehde, Lieven und Brankamp sind politisch aus der Zeit gefallen!

Das Wirken der SPD im Stadtbezirk zeigt was die Mandatsträger unter Bürgernähe verstehen!