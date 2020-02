50. Repair Cafe Nette im Kath. Gemeindehaus St. Josef

Am Freitag, 28.02.2020 findet das fünfzigste Repair Café statt. Hier gibt es nun eine neue Chance für defekte Geräte, die für den Müll noch zu schade sind.

Reparaturanfragen können in der ersten Stunde des Repair Cafés von 15.00 – 16.00 Uhr im Kath. Gemeindehaus St. Josef, Friedrich- Naumann- Str. 9 angemeldet werden.

Dabei gelten folgende Grundsätze:

Alles was man/frau ohne Hilfe Dritter und ohne Transportmittel tragen kann können sie zur Reparatur vorstellen.

Garantien oder gar Haftungen bzw. Gewährleistungen auf die reparierten Geräte gibt es nicht. Besitzer und freiwillige Experten arbeiten gemeinsam an dem jeweils defekten Gerät im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.

Das Repair Cafe ist weiterhin kostenfrei, einzig ausreichend (Warte-) Zeit muss mitgebracht werden.

Das ehrenamtlich tätige Team versucht alle Reparaturen bis 18.00 Uhr abzuarbeiten und setzt hierbei sein ganzes Know How ein, so dass hoffentlich wieder viele Geräte intakt mit nach Hause genommen werden können.

Über eine kleine Spende für gelungene Reparaturen freut sich das Spendenschwein. Von diesen Spenden werden Ersatzteile oder Spezialwerkzeuge angeschafft, um auch zukünftig erfolgreich möglichst viele Geräte reparieren zu können

Interessent*innen, die ihre fachlichen Kenntnisse ebenfalls in den Dienst des Repair Cafés Nette einbringen möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen.

Für nähere Informationen zur ehrenamtlichen Mitarbeit stehen das Seniorenbüro Mengede unter Tel. 50 280 90, Pfarrerin Renate Jäckel, Tel. 632396 und Claudia Schroth, Aktionsraumbeauftragte der Stadt Dortmund für den Stadtteil Nette, Tel. 50 280 30 gerne zur Verfügung.