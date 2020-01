Cafe Hand in Hand lädt zum Spiele-Nachmittag und gegenseitigen Kennenlernen ein

Das offene Senioren Cafe Hand in Hand lädt am Montag, 03. Februar Männer und Frauen ab 65 plus wieder herzlich ins kath. Gemeindehaus St. Josef in Nette, Friedrich-Naumann-Str. 9 ein. Das beliebte Senioren Cafe beginnt um 14.30 Uhr (bis 16.30 Uhr).

Bei Kaffee, Tee und Gebäck besteht wieder die Möglichkeit für Gespräche und Informationsaustausch untereinander.

Im Anschluß besteht die Möglichkeit zu Karten- oder Gesellschaftsspielen.

Die Ansprechpartner, Pfarrerin Renate Jäckel von der Ev. Noah Kirchengemeinde und Ulrike Klotz aus dem Seniorenbüro Mengede, freuen sich über zahlreiche Begegnungen mit bekannten und neuen Gesichtern und weisen darauf hin, dass auch das kath. Gemeindehaus für Rollatoren- und Rollstuhlfahrer*innen barrierefrei ist.