Vor 50 Jahren wurde die Tischtennisabteilung des SV Westfalia Somborn neu gegründet. Seitdem haben ununterbrochen Mannschaften an den Meisterschaftsspielen des Westdeutschen Tischtennis Verbandes am Spielbetrieb teilgenommen.



Auch in diesem Jahr kämpfen ab dem Wochenende wieder drei Herren- und drei Jugendmannschaften um Punkte und gute Tabellenplätze. Gespielt wird in der Turnhalle der Mörike-Grundschule an der Somborner Straße.

Bei der am letzten Wochenende durchgeführten Vereinsmeisterschaft konnte jeder nochmal seinen aktuellen Leistungsstand überprüfen. Bei der Veranstaltung konnte sich Volker Berger sowohl in der Herren-B- als auch in der Herren-A-Klasse durchsetzen und jeweils den Pokal mitnehmen. In der Herren-C-Klasse zeigte sich die gute Jugendarbeit der Trainer, die der Jugendspieler Jeremiam Nya Ngatcha gewann. In spannenden Kämpfen der Doppel-Konkurenz setze sich schlussendlich die Paarung Max Brämer und Magnus Daum durch.