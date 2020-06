Nach langer „Coronapause“ nehmen die Bodelschwingher Sportschützen ihren Trainingsbetrieb am Freitag, den 3.7. wieder auf. Der Vorstand traf sich unter Leitung des Vorsitzenden Wilfried Becker und besprach die Einzelheiten. Da noch immer die Coronaschutzverordnung einzuhalten ist, wird der Trainingsbetrieb nur eingeschränkt möglich sein. Die Vereinsmitglieder werden per Mail ausführlich über die Einzelheiten informiert.

Neben der Einhaltung der Hygienevorschriften werden von den 10 Schießständen nur jeweils 5 zu Verfügung stehen, diese müssen online gebucht werden und das pro Woche neu, um jedem die Möglichkeit des Trainings zu ermöglichen.

Vorgesehene Veranstaltungen werden zunächst alle ausgesetzt bis sich die Lage verändert hat. Die Mitglieder werden per Aushang und Mail auf dem aktuellen Stand gehalten. Informationen gibt es auch auf der Homepage des Vereins: www.sc-bodelscwingh.de