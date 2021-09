Endlich wieder Weltranglistenturniere tanzen zu können – ein ganz besonderes Vergnügen für zwei Paare des Tanzsportclubs mit Sitz in Lütgendortmund.



Beim Weltranglistenturnier der Hauptgruppe Standard in Rotterdam trafen Erik Kem und Viktoria Gruhevskaja auf ein Feld von 46 Paaren. 25 Paare qualifizierten sich für das Viertelfinale. Erik und Viktoria beendeten das Turnier mit dem 21. Platz. Ebenfalls in Rotterdam qualifizierten sich Wolfgang Dieter und Angelika Schmitt in der Sen. IV S Standard in einem starken Feld von 27 Paaren klar für das Semifinale und ertanzten sich den 12. Platz.

Pokalturniere an der See

Zwei weitere Paare zog es nach Holm zu den Pokalturnieren „Die Ostsee tanzt“. Gleich an zwei Tagen ertanzten sich Henning Hartmann gen. Schulte und Nadja Hartwig den 2. Platz in den Turnieren der Sen. I A Standard von jeweils vier Paaren, wobei am zweiten Tag der Abstand zum erstplatzierten Paar eng war - in jedem Tanz erhielten die Beiden zwei erste Plätze, den Tango gewannen sie sogar.

Gleich drei Turniere in der Sen. II A Standard absolvierten Peter Maaß und Heike Schwiertz. Am Freitag wurde sie Zweite von sieben Paaren. Am Samstag trafen die Beiden auf 11 Paare. Peter und Heike Schwiertz qualifizierten sich erneut für das Finale, das sie bei sehr gemischten Wertungen mit dem 7. Platz abschlossen. Neun Paare waren am Sonntag am Start. Peter und Heike Schwiertz erreichten erneut das 6-paarige Finale. Wieder fand sich in ihren Wertungen eine große Bandbreite von 1-6, letztlich wurden sie mehrheitlich auf den 4. Platz gewertet.