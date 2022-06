97 Tänzer*innen des Tanzsportclub Dortmund e.V. waren zusammen mit ihren Trainer*innen, Eltern und Begleitpersonen vom 26.-29.05.2022 bei der Europameisterschaft „International Championships 2022“ der ASDU International in Erl, Österreich. Mit dieser großen Anzahl Teilnehmer*innen war der Verein der am stärksten vertretene Tanzsportverein des Turniers. Alle Tänzer*innen, die an den International Championships teilnahmen, hatten sich zuvor in ihren jeweiligen Landesturnieren für die Teilnahme an der Europameisterschaft qualifiziert.

Für viele der Tänzer*innen des Tanzsportclub Dortmund (TSC Dortmund) war es das erste Mal, an einem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. In 2 Bussen und etlichen privaten Begleitfahrzeugen ging es schon am 25.5. auf die weite Reise ins knapp 730 km entfernte Erl in Österreich. Die Europameisterschaft fand statt im renommierten Tiroler Festspielhaus Erl, dessen Akustik als eine der besten in Europa gerühmt wird.

Auf der großen Bühne tanzten an den beiden ersten Tagen zunächst alle Starter*innen in ihren jeweiligen Alters- und Tanzkategorien um ausreichend Punkte für das Finale. Alle Tänze, die mindestens 75 Punkte der Wertungsrichter erhielten, durften ihr Können dann in den Finalrunden erneut zeigen und um eine der 3 begehrten Trophäen in Gold, Silber und Bronze sowie die Titel „Europameister“ und „Vize-Europameister“ tanzen.

Leistungstanzen auf hohem Niveau

Das intensive Training im Vorfeld hat sich ausgezahlt: Mit insgesamt zehn Europameistertiteln, vier Vize-Europameistertiteln, einem 3. Platz, vier 4. Plätzen und einem 5. Platz haben die Tänzer*innen des TSC Dortmund einmal mehr bewiesen, dass sie auch im internationalen Vergleich auf sehr hohem Niveau tanzen. Dies ist insbesondere auch den 4 Trainer*innen zu verdanken: Jugendwartin Tanja Bracht, die seit vielen Jahren im Verein den Kinder- und Jugendbereich maßgeblich prägt und verantwortet, war neben ihrer Traineraufgabe als „Chefin“ der EM-Fahrt für die gesamte Organisation und Betreuung der Tänzer*innen verantwortlich. Tag und Nacht im Einsatz trocknete sie Tränchen, organisierte gemeinsame Ausflüge, hielt die Eltern zu Hause auf dem Laufenden und kümmerte sich um eine gute Stimmung über die kompletten Turniertage hinweg.

„Alleine hätte ich das niemals geschafft! Zum Glück haben wir sehr engagierte Eltern, die sich um die vielen kleinen und größeren organisatorischen Dinge und die Betreuung vor allem der jüngeren unserer Tänzer*innen mit gekümmert haben. Und das alles auf rein ehrenamtlich. Dafür mein ausdrückliches Dankeschön!“ So Tanja Bracht. Tanja Bracht freute sich unter anderem mit ihrer Showdancegruppe der Alterskategorie Kinder über den Vize-Europameistertitel. Ihre beiden Solo-Tänzerinnen der Altersklasse Minis (6-9 Jahre) erreichten knapp hinter Platz 3 die Plätze 4 und 5. Ihrer große Gruppe der Minis, die in der Kategorie „Musical“ starteten fehlten leider 3 Pünktchen fürs Finale. Sie waren das erste Mal bei einer Europameisterschaft dabei und sind motiviert, sich im nächsten Jahr einen Titel abzuholen.

Zwei Europameistertitel sowie einen Vize-Europameistertitel holten die Tänzerinnen von Hip Hop Trainerin Kim Goebbels. Eine starke Leistung, da die Gruppen zum Teil erst seit kurzer Zeit zusammen trainieren.

Die Tänzer*innen von Trainerin Lisa Schreer konnten sich gegen starke Konkurrenz absetzen und sich insgesamt sechs Europameister- und zwei Vize-Europameistertitel sowie einmal Platz 3 und vier vierte Plätze sichern. Lisa Schreer startete selbst bei der Europameisterschaft für die Ballettschule International Solingen mit zwei Soli in den Kategorien Jazz und Contemporary, konnte sich für beide Tänze den Europameistertitel sichern und erhielt zudem eine Sonderauszeichnung für die höchste erreichte Punktzahl in der Kategorie der Professionals.

Keine Pause nach der Europameisterschaft

Für alle Gruppen, Soli, Duos und Trios des Tanzsportclub Dortmund geht es nun aber nicht etwa in die Sommerpause: Die Choreographien für die kommende Turniersaison müssen einstudiert werden und einige Tänzer*innen befinden sich im Endspurt auf die Weltmeisterschaft „Dance World Cup 2022“, die Ende Juni in Spanien ausgetragen wird.