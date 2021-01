Nach den sehr erfolgreich gelaufenen Sprachkursen über die Videoplattform Zoom bietet der Weiterbildungsverein StV Hellweg 1950 E. V. ab dem 18. Januar weitere Kurse auf diesem Weg an.

An vier Tagen in der Woche können die Kenntnisse in Englisch und Spanisch mit einem erfahrenen Dozenten aufgefrischt und erweitert werden. Auch Anfänger können in beiden Sprachen bequem von Zuhause aus an den Kursen teilnehmen.

Der Verein bietet allen Interessenten die Möglichkeit, in der ersten Woche den Unterricht auszuprobieren. Wenn dann weiterhin Interesse besteht, melden sich die Teilnehmer an und können mit dem Vereinsbeitrag ohne weitere Kosten an allen Lehrgängen des Vereins teilnehmen.

Wie die Teilnahme über das Internet funktioniert und welche technischen Voraussetzungen erfüllt werden müssen, können Interessierte auf der Internetseite des Vereins erfahren: www.hellweg1950.de