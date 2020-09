Düsseldorf

11.09.2020, 16:40

Bei Einsätzen im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung des Landes...



haben die Mitarbeiter des städtischen Ordnungs- und Servicedienstes (OSD)

am Donnerstag, 10. September, bei vier Betrieben über das gesamte Stadtgebiet

verteilt erhebliche Mängel festgestellt. Zusätzlich wurde wieder die Einhaltung der

Maskenpflicht im ÖPNV kontrolliert.



Eine Beschwerde führte die OSD-Kräfte in eine Schankwirtschaft in Reisholz.

Dort wurden in einem Hinterzimmer zwei illegale Glücksspielautomaten entdeckt.

Die Einsatzkräfte versiegelten die Geräte, die nicht mehr betrieben werden dürfen.

Bei weiteren Kontrollen stellten die OSD-Mitarbeiter auch verschiedene Verstöße

gegen die Coronaschutzverordnung fest. Es gab weder eine Raumskizze noch

Kontaktlisten.

Stattdessen sollten die Gäste sich in eine fortlaufende Liste eintragen, die für

jeden einsehbar im Eingangsbereich auslag. Damit konnte der Datenschutz der

Gäste nicht gewährleistet werden. Weitere Mängel konnten direkt im Beisein des

OSD behoben werden.

Allgemein nutzbare Gegenstände wie Kaffee, Milch und Zucker, die zur Selbst-

bedienung bereit standen, wurden entfernt. In den Sanitärräumen wurden nach

Aufforderung Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Wegen der Verstöße

wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Auch in einem Döner-Imbiss in Hassels...

fand der OSD neben Corona-Verstößen auch Probleme mit dem Datenschutz

vor. Im Innenbereich wurden die Mindestabstände nicht eingehalten, und es

konnte keine Raumskizze vorgelegt werden. Zusätzlich waren die Kontakt-

formulare nicht nur fehlerhaft ausgefüllt, sondern auch einsehbar für alle Gäste.

Ein Hinweis auf die Datenschutzverordnung fehlte.

Gegen diesen Betrieb wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

In Wersten kontrollierte eine OSD-Streife auch eine Speisewirtschaft...

und stellte dort verschiedene Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

fest. Die Spielgeräte im Innenbereich standen zu dicht zusammen. Außerdem

wurden die Kontaktlisten fehlerhaft geführt, es gab keine Raumskizze und kein

Desinfektionsmittel in den Sanitäranlagen.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde auch hier eingeleitet.

Auch in Friedrichstadt waren Einsatzkräfte unterwegs.

In einem dortigen Friseursalon trugen weder Kunden noch Mitarbeitende

Masken.

Während der darauffolgenden Personenkontrolle flüchtete eine Person.

Gegen den Betrieb wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet.

Einsatzzahlen OSD

Insgesamt verzeichnete das Ordnungsamt am Donnerstag, 10. September

60 Einsätze, davon elf im Zusammenhang mit der generellen Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung und acht Einsätze bei den

Kontrollen der Maskenpflicht im ÖPNV.

Seit dem 18. März summiert sich die Zahl der Einsätze des OSD auf 10.544

qualifizierte Gesamteinsätze, wovon 6.015 Bezug zur Umsetzung der

Coronaschutzverordnung hatten.



Die Leitstelle des OSD erhielt am Donnerstag, 10. September, acht Anrufe

zum Thema Coronaschutz. Die Gesamtzahl der seit dem 18. März zum Thema

"Corona" in der Leitstelle des OSD eingegangenen Anrufe erhöhte sich auf 9.314.

