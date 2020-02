Heute bin ich mal wieder an den Rhein - und

auch an meine Lieblingsmeile dort - gefahren!

Erst am Robert-Lehr-Ufer und dann weiter bis zur

Rheinterrasse! auf dem Weg dahin sah ich Kinder,

die etwas beobachteten! Also parkte ich mein

Auto wieder und schaute nach, was los ist!

Ich staunte nicht schlecht, als ich Nilgänse mit

noch sehr kleinen Gösseln sah! Sieben waren es!

Eine Weile habe ich mich noch dort aufgehalten

und diese Fotos geschossen! So niedlich waren

sie anzusehen!

Viel Spaß hier beim Betrachten!