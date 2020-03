Könnte das alte Krankenhaus sprechen, hätte es viel zu erzählen. Es war nicht nur ein Krankenhaus, sondern in der Farbe auch ein Altenheim, es hat in Zeiten der Schweinegrippe als Seuchenstation gedient. Zuletzt waren dort Flüchtlinge beheimatet. In einem Nebengebäude war eine Methadonausgabe des Gesundheitsamtes untergebracht. Nun wird es abgerissen, um neuen Wohnraum zu schaffen. Lediglich die unter Denkmalschutz stehende Kapelle bleibt erhalten.

Die Fotos habe ich durch den verschlossenen Bauzaun gemacht