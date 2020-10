In der heutigen Zeitung habe ich mit großem Erstaunen gelesen, dass die Post in Österreich eine Sonderbriefmarke in der Größe einen Stückchens Toilettenpapier herausbringen will. Der Markenblock wird dreilagig sein. Abgebildet werden soll ein Babyelefant, der in Österreich das Symbol für die Abstandshaltung von einem Meter wegen des Corona Virus darstellt. Kosten soll dieser Markenblock 2,75 Euro. Mit dem Erlös sollen von der Corona Krise besonders Betroffene unterstützt werden.

Ich hoffe sehr, dass der Run auf Toilettenpapier diese Marke zum Renner macht. Auch Briefmarkensammler werden sich sicher diese kuriose Briefmarke kaufen wollen.