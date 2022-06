Stadtdechant Pfarrer Frank Heidkamp und der Katholikenrat laden zum Fronleichnamsfest ein. Nach zwei Jahren coronabedingter Absage wird am Donnerstag, 16. Juni, wieder eine Heilige Messe auf dem Marktplatz gefeiert und anschließend die Prozession durch die Straßen der Altstadt ziehen.

Los geht es um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus mit der Vorfeier und dem Einsingen. Die Festmesse wird um 11 Uhr gefeiert. Es predigt Stadtdechant Pfarrer Frank Heidkamp.

Anschließend zieht die Fronleichnamsprozession vom Marktplatz über Marktstraße, Berger Straße, Carlsplatz, Benrather Straße, Maxplatz, Orangeriestraße, Bäckerstraße, Rheinuferpromenade und Altestadt. Die Anwohner des Prozessionswegs werden gebeten, ihre Häuser festlich zu schmücken, zum Beispiel mit Fähnchen, Kerzen oder Blumen.

Parallel zur Festmesse auf dem Marktplatz gibt es wieder Familienmessen - und zwar um 11.30 Uhr in St. Maximilian für Familien mit Kindern im Grundschulalter und zeitgleich im Klosterhof des benachbarten Katholischen Stadthauses Maxhaus, Schulstraße 11, ein eigenes Angebot für Familien mit Kleinkindern. Danach reihen sich die Familien in die Prozession ein.

Gegen 13 Uhr findet vor der Josephskapelle, Emilie-Schneider-Platz, die Schlussfeier statt, bei der der sakramentale Segen erteilt wird. Im Anschluss ist noch Gelegenheit zur Begegnung auf dem Stiftsplatz mit Essen und Getränken.

Mit der Kollekte wird diesmal die Aktion „10.000 Pakete für Czernowitz“ der Landeshauptstadt Düsseldorf und dem Caritasverband Düsseldorf unterstützt. Die 10.000 Pakete werden vom 15. bis 20. Juni in den Messehallen mit unterschiedlichen Lebensmitteln gepackt und geflüchteten Menschen in und um Czernowitz über die Caritas in Czernowitz zur Verfügung gestellt (der LK berichtete).

Fronleichnam

Fronleichnam zählt seit dem 13. Jahrhundert zu den wichtigsten Feiertagen der katholischen Kirche und wird jedes Jahr am zweiten Donnerstag nach Pfingsten begangen. An diesem Festtag steht Jesus Christus im Mittelpunkt.

Das Wort Fronleichnam kommt aus dem Mittelhochdeutschen und besteht aus den beiden Begriffen „vron“ und „lichnam“. Es bedeutet „Leib des Herrn“ und erinnert an das letzte Abendmahl, wo Jesus den Jüngern Brot und Wein als seinen Leib und sein Blut reichte. Es ist bis heute das volkstümlichste religiöse Fest im Kirchenjahr, das mit Prozessionen gefeiert wird. Der Priester trägt dabei die Monstranz mit dem Allerheiligsten, einer geweihten Hostie, durch die Straßen. Die Gemeinde begleitet ihn mit Musik, Gesang und Gebeten.