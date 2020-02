Mit Kaffee und Kuchen, guter Musik, Besuch des Benrather Schlossgrafenpaares war die Karnevalsfeier im Netzwerk Benrath wieder sehr schön. Der Nachwuchs in der Bütt, der muntere Valentin, hat uns alle begeistert. Das Abendessen vorzüglich. Vom Kartoffelsalat hätte ich am liebsten einen Eimer mit nachhause genommen.Herzlichen Dank an alle Aktiven im Vordergrund- und im Hintergrund.



spread_love Dieser Inhalt gefällt Ihnen? Melden Sie sich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. Jetzt anmelden und mit «Gefällt mir» markieren × Gefällt 0 mal

Autor:

Marlies Bluhm aus Düsseldorf

ANZEIGE