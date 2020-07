In der Basilika St. Lambertus liegen in einem Schrein die Reliquien des heiligen Apollinaris, der seit 1394 als Schutzpatron der Stadt Düsseldorf verehrt wird. Seinen Gedenktag am 23. Juli feiert die Katholische Kirche in Düsseldorf jedes Jahr mit einer Festwoche parallel zur „Größten Kirmes am Rhein“. In diesem Jahr wird die Apollinaris-Woche, die ursprünglich vom 19. bis 26. Juli geplant war, wegen der Corona-Pandemie anders begangen.

Zu Beginn der Woche wird am Sonntag, 19. Juli, um 10 Uhr ein Hochamt für den St. Sebastianus Schützenverein Düsseldorf 1316 gefeiert. Die sonst üblichen Veranstaltungen für Ordensleute, Ruhestandsgeistliche sowie Senioren entfallen.

Die festliche Vesper zu Ehren des Stadtpatron St. Apollinaris findet am Mittwoch, 22. Juli, um 18.30 Uhr in der Basilika St. Lambertus, Stiftsplatz, statt. Aufgrund der derzeit geltenden Hygiene- und Abstandsregeln ist die Besucherzahl für die Basilika auf 45 Personen begrenzt und die Feier daher nicht öffentlich.

Im Rahmen der Vesper entzündet Oberbürgermeister Thomas Geisel am Apollinaris-Schrein eine Kerze für die Stadt. Die Predigt hält der designierte Stadtdechant Pfarrer Frank Heidkamp. Im Rahmen der Vesper werden Vertretern der Kirchengemeinden die Apollinaris-Kerzen für die Kirchen und Kapellen in ihrem Seelsorgebereich überreicht. Damit verbunden ist das „Gebet für Düsseldorf“. Dieses Gebet soll am folgenden Wochenende, 25. und 26. Juli, in allen Gottesdiensten anstelle der Fürbitten gesprochen werden.

Die sonst übliche Lichtfeier am Samstagvormittag entfällt, ebenso der Apollinaris-Empfang des Stadtdechanten und des Katholikenrates für Vertreter aus Wirtschaft, Kirche, Medien, Politik und Verwaltung am Mittwochabend. Die Vesper können Interessierte im Livestream ab 18.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Katholischen Kirche in Düsseldorf mitverfolgen. Weitere Infos dazu auch unter www.katholisches-duesseldorf.de.

Pfarrer Joachim Decker hält die Predigt in der Heiligen Messe zum Fest des heiligen Apollinaris am Donnerstag, 23. Juli, um 19 Uhr in der Basilika St. Lambertus. Diese wird ebenfalls auf dem YouTube-Kanal der Katholischen Kirche in Düsseldorf gestreamt. Die traditionelle Reliquienprozession durch die Straßen der Altstadt findet nicht statt.

Zum Abschluss der Apollinaris-Woche feiert Pfarrer Joachim Decker am Sonntag, 26. Juli, um 17 Uhr ein Festhochamt zur Kirchweihe von St. Lambertus.

Düsseldorfs Stadtpatron

Der Düsseldorfer Stadtpatron St. Apollinaris stammte aus Antiochia, war Bischof von Ravenna und starb 150 n. Chr. als Märtyrer. Die Reliquien des heiligen Apollinaris führte Herzog Wilhelm I. nach einem Überfall auf Remagen 1383 als Siegesbeute nach Düsseldorf. Für 1392 ist eine feierliche Prozession mit den Gebeinen des Heiligen in Düsseldorf nachweisbar. Die guten Beziehungen des Jülisch-Bergischen Herzogs zum Papst führten dazu, dass – nach uralter mündlicher Tradition – Bonifaz IX. 1394 die Reliquien den Düsseldorfern zusprach und Apollinaris zum Stadtpatron Düsseldorfs wurde. Seinen Gedenktag am 23. Juli feiert das katholische Düsseldorf jedes Jahr mit einer Festwoche.