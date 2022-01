Weihnachten 2021

(Etwas verspätet...)

______________________________________________

🎄🕯🎄🎁🌲🔔🕯❤️😇❤️🕯🔔🌲🎁🎄🕯🎄

______________________________________________

Frage von Jens Steinmann:

Wie feiert ihr in diesem Jahr Weihnachten?

Weihnachten...

beginnt für mich

schon im November!

Denn am 27. November habe ich Geburtstag und nächstes Jahr (2022)

fällt dieser Tag (wie alle paar Jahre) mal wieder auf den 1. Advent!)

Kerzenschein gehört dazu!

Dieses Jahr hatte ich meinen Geburtstag in einer kleinen Dreierrunde am

Schloss Oberhausen verbracht und das im Schloss bei einem vorzüglichem

Essen! Alles war Weihnachtlich geschmückt und wir hatten mit Beginn des

Essens den ganzen Saal für uns allein!

Warum? - Weil eigentlich kein Tisch mehr zu bekommen war und ich dennoch

(vielleicht, weil ich erwähnte, dass ich so gerne mit Sohn und seiner Freundin

an meinem Geburtstag feierlich speisen wollte?!) "auffem letzen Drücker" doch

noch einen Tisch bekam!



Hier mein leckeres Essen im Schloss Oberhausen



Zwiebelrostbraten... *hmmmm*

Bratkartoffeln

Natürlich gehören die Adventkalender auch zu Weihnachten!

Ich hatte sogar 2 davon! An meinem Geburtstag bin ich am

Abend kurz über den Weihnachtsmarkt in Düsseldorf-Derendorf

gegangen und habe mir 100g geröstete Mandeln gekauft; das ist

auch ein Muss in dieser Zeit!!!

Mein Adventkalender!

Und der Besuch bei einer Bekannten - auf ihrem kleinen Markt

zu Weihnachten - mit selbstgemachten Köstlichkeiten gehörte

ebenfalls dazu! Dort wurden noch Geschenke gekauft! ♥♥♥

Tolle Köstlichkeiten... alles selbst gemacht!

Die Interview Fragen von Jens

Mit diesen Menschen verbringe ich die Feiertage

Das wird in diesem Jahr ganz anders als sonst

Das ist meine liebste Weihnachtstradition

So sieht unser Weihnachtsbaum aus

Darauf freue ich mich am meisten

Das nervt mich an Weihnachten

________________________________________________

❤️🎄🕯🎄🎁🌲🔔🕯❤️😇❤️🕯🔔🌲🎁🎄🕯🎄❤️

________________________________________________

Mit diesen Menschen verbringe ich die Feiertage

Mit meinem Sohn und seiner Freundin! Bei leckerem

Essen, Kaffee und Kuchen, Bescherung und natürlich

vielen schönen Spielen!



Das wird in diesem Jahr ganz anders als sonst

Keine großen Veränderungen zum Vorjahr; nur...

ich war letztes Jahr Heiligabend bei Freunden hier

in Düsseldorf eingeladen!

Das ist meine liebste Weihnachtstradition

Ein Weihnachtsbaum (den ich Jahre nicht hatte)

ist für mich Tradition; Weihnachtsmusik, dann

Bescherung und schöne Spiele in der Gemeinschaft

lieber Menschen... das - und vielleicht ein Kirchgang -

gehört für mich zu Weihnachten!

So sieht unser Weihnachtsbaum aus

Weihnachten 2021 gab es keinen Baum!

Darauf freue ich mich am meisten

Auf die Treffen bei meinem Sohn und

seiner Freundin freue ich mich am meisten;

und darauf, einigermaßen gesund zu sein!



Das nervt mich an Weihnachten

Mich nervt so schnell nix; mag nur den

"Konsumrausch" einiger Menschen nicht!



Weihnachten ist "Schnee von gestern" und

das ganz ohne Schnee... was irgendwie schade

ist; denn für mich gehört zu Weihnachten auch

ein klein wenig Schnee; der oft genau auf meinem

Geburtstag schon gefallen ist (dieses Mal nicht)!

🍷🤩🍷😷🚙🍽🥂🍾🌠📸📷📺⏰🛋🛌📕

An meinem Geburtstag drehte ich eine kleine Runde auf dem Weihnachtsmarkt am Münsterplatz in Düsseldorf-Derendorf (dort in der Nähe habe ich über 20 Jahre gewohnt)!

Dieser Beitrag lag (wegen allerhand Sorgen) sehr

lange in meiner Arbeitsmappe! Aber, da der liebe

Jens Steinmann schon am Freitag seine Zelte inner

Redaktion streicht, bekommt er zum Abschied noch

diesen Beitrag von mir!



Machet gut, lieber Jens! Dir und deiner Familie wünsche

ich das Allerbeste und vor allen Dingen ein gesundes und

erfolgreiches (im neuem Job) 2022! Ich hoffe, wir lesen uns

weiter hier und sehen dich live bei einem Treffen unter uns

Bürgerreporter; sobald alles besser wird!

TSCHÜSS, lieber JENS! - Ich war gestern zu traurig... :-(((

Macht's gut, wir lesen uns!