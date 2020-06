Das kleine Theater...

passt in diesem Fall!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

hochgeladen von Bruni Rentzing



Denn viel zu sehen gab es nicht...

am späten Nachmittag oder frühen Abend

am Samstag in Essen an der NEWSWALL!

Schade...

von zwei verschiedenen Standpunkten aus

habe ich fotografiert; und das genauso, wie

in der Vergangenheit auch schon mal!

Jedoch...

dieses Mal stand entweder die Sonne leider

zu ungünstig für diese Fotoaktion, oder aber

mit der Projektion stimmt etwas nicht! Schade!

Trotzdem...

habe ich von allen ausgewählten Bildern von uns

Bürgerreportern die weniger zu sehenden Bilder

fotografiert! Die Namen waren zumindest gut zu

erkennen!

Nach dem Gartenbesuch...

bei Anjas offener Gartenpforte hatte ich mich erst

noch kurz mit ANA getroffen und von dort aus war

ich 5 Minuten später dann vor Ort!

In der Hoffnung...





zu Hause am PC und mit Bildbearbeitung doch noch

etwas mehr herauszuholen, habe ich ausgehalten und

hoffnungsvoll alles, was überhaupt zu sehen war, fest-

gehalten! Mehr konnte ich leider nicht tun!

Die Bilder in ihrer ganzen Pracht...

sind dann in diesem Beitrag von Jens prima zu sehen!

GLÜCKWUNSCH allen, die es dieses Mal auf die WALL

geschafft hatten! Danke an die Redaktion für die Wahl!

