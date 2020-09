In meinem engeren Bekanntenkreis gibt es am Samstag eine Hochzeit und am Sonntag eine Kommunion.

Ab morgen müssen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen 14 Tage im voraus angemeldet werden. Ich weiss nicht, ob für diese Familienfeiern mehr als 50 Gäste eingeladen wurden. Ich überlege nur - was

bedeutet die Vorschrift für meine Bekannten?