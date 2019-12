Die zunehmende Flächenversiegelung in den verdichteten Siedlungsräumen ist für Natur, Klima und Wasserhaushalt eine Riesenproblem. Da ist jede Entsiegelung eine gute Nachricht: In der kleinen Grünanlage zwischen Mörsenbroicher Weg, Lenaustraße und Wilhelm-Raabe-Straße hat jetzt der Rückbau der überdimensionierten Pflasterwege zum Haupteingang der früheren Sparkassenfiliale begonnen, die Fläche wird renaturiert. Yvonne Charisius und Karl Tauschke von der Bezirksvertretung 6, die sich schon vor Jahren für eine durchgängige Begrünung eingesetzt haben, sind hochzufrieden. „Es hat lange gedauert“, so Karl Tauschke, „aber jetzt ist der Baubeginn durch das Amt 66 ein kleines Vorab-Weihnachtsgeschenk für alle Anwohner.“

Die Passanten, die kopfschüttelnd den Baggern zusah, war sichtlich beunruhigt: „Wollen die jetzt auch noch diese kleine Fläche zubauen?“ Das Gegenteil ist der Fall: Die ganze Fläche soll endlich wieder durchgängig grün werden. Damit geht der vor anderthalb Jahren auf Antrag der CDU-Fraktion im Bezirk 6 bewilligte Umbau endlich in die Umsetzungsphase. Die Anlage wird neu gestaltet, das Wohnumfeld aufgewertet, und Singvögel und Insekten erhalten einen neuen Lebensraum. Und das nicht auf Kosten der Spaziergänger – nach der Schließung der früheren Sparkasse und der geplanten Verlegung des Eingangs durch die künftigen Nutzer waren die schon früher überdimensionierten Zuwege vollends überflüssig geworden.