24.01.2022

- 16:55 Uhr -

Coronaschutz:

430 Einsätze

am Wochenende

hochgeladen von Bruni Rentzing

707 Einsätze, davon 430 im Zusammenhang mit der Überwachung

oder Durchsetzung der Coronaschutzverordnung, verzeichnete der

Ordnungs- und Servicedienst der Landeshauptstadt (OSD) von

Freitag, 21. Januar, bis Sonntag, 23. Januar.

Insgesamt wurden 25 Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund

von Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet.

+

Freitag, 21. Januar

In einem Bistro und einem Friseursalon in Stadtmitte ahndeten

OSD-Einsatzkräfte einen Verstoß gegen die 2G+ beziehungsweise 3G

Vorschrift - jeweils ein Kunde konnte keinen Nachweis vorzeigen.

Zudem wurde in einem Café in Derendorf ein Ordnungswidrigkeiten-

verfahren aufgrund eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet.

Darüber hinaus ahndeten die Einsatzkräfte des OSD am Freitag,

21. Januar, in Lokalen im gesamten Stadtgebiet insgesamt sechs Verstöße

gegen das Infektionsschutzgesetz - es konnten keine 3G-Dokumentationen

vorgelegt werden.

+

Samstag, 22. Januar

Bei der Kontrolle einer privaten Feier in der Altstadt stießen die Mitarbeiter

des OSD auf rund 30 Gäste, die ohne Masken auf engstem Raum tanzten.

Gegen alle Anwesenden wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

In einer Cocktailbar in der Altstadt ahndeten die Einsatzkräfte des OSD

einen Verstoß gegen die Maskenpflicht. Zudem wurden in Lokalen im gesamten

Stadtgebiet am Samstag, 22. Januar, insgesamt sechs Verstöße gegen das

Infektionsschutzgesetz aufgrund mangelnder 3G-Dokumentationen geahndet.

Darüber hinaus begleiteten die Einsatzkräfte des OSD verschiedene

Demonstrationen im Stadtgebiet. Es war kein Eingreifen erforderlich.

Außerhalb von Corona

Bei der Kontrolle einer Shishabar in der Altstadt wurden diverse Mängel

festgestellt. Die Zubereitung der Shishas wurde bis zur Erfüllung der Mindest-

anforderungen untersagt, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

+

Sonntag, 23. Januar

Bei Kontrollen an der U-Bahnhaltestellen Flingern-Süd leiteten die Mitarbeiter

des OSD drei Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund fehlender 3G-Nachweise

ein. Am Hauptbahnhof entstand bei der Kontrolle der 3G-Nachweise der Verdacht

auf einen gefälschten Impfnachweis. Der Fall wurde an die Polizei übergeben.

Darüber hinaus kam es in einem Café in Lierenfeld zu drei Verstößen gegen die

2G+-Regelung: Ein Gast konnte kein tagesaktuelles Testergebnis vorlegen, zwei

weitere Café-Besucher hatten keine Impfnachweise.

Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Auch in einem Lokal in Rath konnte ein Gast kein tagesaktuelles Testergebnis

vorzeigen. In einem Betrieb in der Innenstadt wurden ebenfalls drei Gäste

ohne negatives Testergebnis angetroffen, ein Gast verfügte darüber hinaus

nicht über einen Impfnachweis. Zudem kam es zu einem Verstoß gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

+

Außerhalb von Corona

Im Rahmen einer Lärmbeschwerde überprüften Einsatzkräfte des OSD

eine Feier in Oberkassel und entdeckten vor Ort einen Partygast, der

vor dem Haus urinierte. Als die Feiernden die Einsatzkräfte erblickten,

wurde zunächst der Zugang zur Wohnung verschlossen und die Musik

ausgestellt. Im Anschluss zeigte sich der Verantwortliche einsichtig und

beendeten die Veranstaltung.

Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, ein unkooperativer

Partygast wurde an die Polizei übergeben.



+

Statistik

Die Gesamtzahl der qualifizierten Einsätze des OSD seit dem 18. März 2020

beziffert sich auf 62.897, von denen 24.861 Bezug zur Umsetzung der

Coronaschutzverordnung hatten.

Die Gesamtzahl der seit dem 25. November 2021 durchgeführten Kontrollen

gemäß § 28b Infektionsschutzgesetz beziffert sich auf 7.002.

6 erfasste Anrufe mit Hinweisen zum Coronaschutz gingen bei der OSD-Leitstelle

ein, zudem 56 Anrufe mit Bezug zu Kontrollen von Mitarbeitenden. Die Gesamtzahl

der zum Thema "Corona" seit dem 18. März 2020 in der Leitstelle eingegangenen

Anrufe beläuft sich auf 19.619.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf