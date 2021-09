31.08.2021, 16:00 Uhr

Impfmobil auch diese

Woche im Stadtgebiet

unterwegs

hochgeladen von Bruni Rentzing

Das Impfmobil...

der Landeshauptstadt Düsseldorf ist auch in dieser Woche

im Stadtgebiet unterwegs und bringt die Impfungen zu den

Menschen.

Dabei werden unter anderem der Unterbacher See, das Handballspiel

um den Pixum Cup im PSD Bank Dome und das Fortuna-Büdchen nahe

der Rheinterrasse durch das Impfmobil angesteuert.

Foto: Pixabay (bearbeitet von Bruni Rentzing)

hochgeladen von Bruni Rentzing

Am Mittwoch, 1. September, macht das Impfmobil Halt

am Unterbacher See.



Auf dem Apolloplatz besteht am Donnerstag, 2. September,

und

auf dem Schadowplatz am Freitag, 3. September,

die Möglichkeit zur Impfung.



Vor Beginn des Handballspiels um den Pixum Cup werden

Coronaschutzimpfungen am Samstag, 4. September, von 17 bis 19 Uhr

vor dem PSD Bank Dome angeboten.

Im Bereich des Fortuna-Büdchens nahe der Rheinterrasse

ist das Impfmobil am Sonntag, 5. September, stationiert.

Foto: Pixabay (bearbeitet von Bruni Rentzing)

hochgeladen von Bruni Rentzing

Am Impfmobil...

haben alle Impfwilligen die Möglichkeit, sich ohne Termin

mit einem zugelassenen Impfstoff nach Wahl impfen zu lassen.

Eine Impfung ist jeweils von 10 bis 19 Uhr möglich - sofern nicht

anders angegeben wird.

Interessierte können sich zudem weiterhin im Impfzentrum

in der Merkur Spiel-Arena (Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag

und Sonntag, jeweils 8 bis 20 Uhr) sowie an den drei dezentralen

Impfstellen (täglich von 10 bis 19 Uhr) impfen lassen:

Impfstelle Hauptbahnhof, Bertha-von-Suttner-Platz, Atrium

Impfstelle U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee, Verteilerebene gegenüber dem Servicepoint der Rheinbahn

Impfstelle Flughafen Düsseldorf, Terminal A, Ankunftsebene

Auch in den Impfstellen an elf Schulstandorten sind

Coronaschutzimpfungen noch bis Freitag, 3. September,

jeweils von 11 bis 18 Uhr, möglich:

Leibniz-Montessori-Gymnasium, Scharnhorststraße 8

Lore-Lorentz-Schule, Fürstenwall 100

Heinrich-Hertz-Berufskolleg, Redinghovenstraße 16

Joseph-Beuys-Gesamtschule, Siegburger Straße 149

Carl-Benz-Realschule, Lewitstraße 2

Heinrich-Heine-Gesamtschule, Graf-Recke-Straße 170

Werner-von-Siemens-Realschule, Rethelstraße 13

Gymnasium Gerresheim, Am Poth 60

Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Straße 75

Gymnasium Koblenzer Straße, Theodor-Litt-Straße 2

Schloss-Gymnasium Benrath, Hospitalstraße 45

Weitere Infos zum Thema Impfen finden Interessierte

im Corona-Portal unter: www.corona.duesseldorf.de/impfen

Foto: Pixabay (bearbeitet von Bruni Rentzing)

hochgeladen von Bruni Rentzing

Hintergrund

Alle impfwilligen Menschen können direkt am Impfmobil entscheiden,

welcher Impfstoff eingesetzt werden soll. Zur Auswahl stehen die vier

von der Europäischen Arzneimittel-Behörde zugelassenen Vakzine der

Unternehmen Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna und

Biontech/Pfizer.

Somit kann auf die individuellen Bedürfnisse aller Altersgruppen

unbürokratisch eingegangen und jeder verfügbare Impfstoff verimpft

werden.

hochgeladen von Bruni Rentzing



Medizinische Aufklärung und eine Betreuung vor Ort durch

medizinisches Fachpersonal ist gewährleistet. Dabei sind sowohl

Erst- als auch Zweitimpfungen möglich. Zur Impfung muss lediglich

ein Personalausweis mitgebracht werden.

Quelle: Landeshauptstadt Düsseldorf

***

Mitmachen und weitersagen!!!

Inzidenzzahlen und Lage heute:

Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 162 (Vortag: 164.7)