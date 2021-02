Die aktuellen Coronazahlen

Mit aktuellem Stand wurde - seit dem 03.03.2020 -

bei insgesamt 16644 (+67) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern

eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert.

Laut der Information des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG)

sind aktuell rund 740* Personen in Düsseldorf infiziert.

Von den Infizierten werden 86 in Krankenhäusern behandelt,

davon 17 auf Intensivstationen. 15600* Düsseldorferinnen und

Düsseldorfer sind inzwischen genesen.

261 (+5) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren,

sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz liegt nach den vorliegenden

Zahlen derzeit in Düsseldorf bei 44.9 (Vortag: 40.4) -

dieser Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen

in den letzten 7 Tagen pro 100000 Einwohner an.

Abstrichzahlen

Am 17.02.2021, wurden 26 Abstriche in der städtischen

Diagnosepraxis vorgenommen. Im städtischen Drive-In-Testzentrum

wurden insgesamt 115 Abstriche genommen.

Dazu kommen 92 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service

vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei städtischen

Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher

102701 Abstriche vorgenommen.

Impfzahlen

Am 17.02.2021 wurden in Düsseldorf 934 Personen geimpft.

Darunter sind 901 Personen, die ihre erste und 33 Personen,

die ihre zweite Impfung erhalten haben.

Seit dem 27.12.2020 sind in Düsseldorf 24452 Menschen

geimpft worden, davon haben 10277 ihre erste und zweite

Impfung erhalten.

Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag

33795 Impfungen vorgenommen.

Quelle: Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG)