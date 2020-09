CORONA-NEWS

12.-20. September 2020

12.09.2020 - 09:30 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 12. September

Mit Stand Samstag, 12. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.849 (+24) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 91 (+2) Menschen sind aktuell noch infiziert.



13.09.2020 - 09:00 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 13. September

Mit Stand Sonntag, 13. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.858 (+9) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 91 (+0) Menschen sind aktuell noch infiziert.



14.09.2020 - 11:05 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 14. September

Mit Stand Montag, 14. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt.

2.869 (+11) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 92 (+1) Menschen sind aktuell noch infiziert.

15.09.2020 - 10:25 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 15. September

Mit Stand Dienstag, 15. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.883 (+14) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 87 (-5) Menschen sind aktuell noch infiziert.

16.09.2020 - 11:30 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 16. September

Mit Stand Mittwoch, 16. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.901 (+18) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 98 (+11) Menschen sind aktuell noch infiziert.

Coronaschutz: Vier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Gastronome und ein Kioskkunde verstoßen gegen Coronaschutzverordnung

16.09.2020, 14:35

Bei Einsätzen im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung

der Coronaschutzverordnung des Landes haben die Mitarbeiter des städtischen

Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) am Dienstag, 15. September, bei vier

Betrieben erhebliche Mängel festgestellt. Aufgrund des guten Wetters wurde

der OSD vermehrt zu Einsätzen im Freien gerufen.



Kontrollen in Betrieben

Einsatzkräfte des OSD reagierten auf eine Beschwerde wegen Lärms und

Coronaverstößen und kontrollierten eine Gaststätte in Unterbilk.

Dabei wurde festgestellt:

Es wurden weder am Eingang noch in den Toiletten Desinfektionsmittel

zur Verfügung gestellt und Nutzungsgegenstände wie Salz- und Pfefferstreuer

standen verbotenerweise auf den Tischen.

Außerdem wurden die Kontaktlisten nicht richtig geführt und es konnte keine

Raumskizze vorgelegt werden. Zusätzlich fehlte der vorgeschriebene Spuckschutz

an der Theke. Gegen den Betreiber wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet.



Eine weitere Lärmbeschwerde führte den OSD in die Altstadt.

Eine Gaststätte hatte ihre Terrasse über die erlaubte Zeit hinaus geöffnet und

spielte störend laute Musik. Zusätzlich kontrollierten die Einsatzkräfte, ob die

Vorgaben der Coronaschutzverordnung eingehalten wurden.

Die Kontaktlisten waren nicht richtig ausgefüllt und es konnte keine Raumliste

vorgelegt werden. Im Beisein der OSD-Mitarbeiter wurde die Terrasse geschlossen

und die Gäste wurden nach drinnen geschickt. Durch das Schließen der Fenster

konnte der Lärm deutlich reduziert werden.

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Schon von außen fiel einer OSD-Streife auf, dass die Mitarbeiter mit Kunden-

kontakt in einer weiteren Gaststätte in der Altstadt keine Mund-Nasen-

Bedeckungen trugen.

Gäste auf der Terrasse mussten sich nicht in Kontaktlisten eintragen und auch

Listen von den Gästen im Inneren wurden nur lückenhaft ausgefüllt. Diese

Verstöße erschweren eine eventuelle Rückverfolgung von Infektionsketten.

Außerdem gab es keine Hinweise auf die Hygieneregeln und die Speisekarten

wurden nach der Nutzung nicht desinfiziert.

Auf Aufforderung der Einsatzkräfte bekamen alle nicht registrierten Kunden

Kontaktdatenblätter zum Ausfüllen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren

eingeleitet.



In einem Kiosk in der Altstadt trug ein Kunde keine Mund-Nasen-Bedeckung

und war uneinsichtig. Die Personalien wurden aufgenommen und ein Ordnungs-

widrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Weitere Kontrollen

Die Altstadt war trotz des guten Wetters nur schwach besucht. Am späteren

Abend verhielten sich einige Altstadtbesucher aggressiv und besonders an der

Freitreppe am Burgplatz mussten einige Verstöße geahndet werden.

Mehrere Menschen hörten dort lautstark Musik, sie wurden aufgefordert ihre

Boxen auszuschalten. Außerdem wurden die Mindestabstände in einzelnen

Fällen nicht eingehalten.

Einige "Gassigänger" hatten ihre Hunde nicht angeleint. Das ist aber in der

Altstadt Pflicht. Der OSD entdeckte auch mehrere Wildpinkler und erhob

Verwarngelder.

Bei Kontrollen im Sperrbezirk wurden mehrere Prostituierte beim

aggressiven Werben um Freier gesichtete. Eine der Frauen verstieß gegen

die Sperrbezirksordnung (verbotswidriger Vollzug sexueller Handlungen).

In den Ietzten Tagen war sie wiederholt im Sperrbezirk unterwegs und wurde

mehrfach belehrt. Auch Platzverweise zeigten keine Wirkung.

Daher wurde sie an die Polizei übergeben.

Einsatzzahlen OSD

Insgesamt verzeichnete das Ordnungsamt am Dienstag, 15. September,

50 Einsätze, wovon 13 im Zusammenhang mit der Überwachung oder

Durchsetzung der Coronaschutzverordnung standen.

Dazu zählen sieben Einsätze bei Kontrollen der Maskenpflicht im ÖPNV.

Von den 13 Maßnahmen mit Corona-Bezug konnten neun ohne Feststellungen

beziehungsweise mit geringen Mängeln, die direkt behoben wurden,

abgeschlossen werden.

Seit 18. März summiert sich die Zahl der Einsätze des OSD auf 10.774 qualifizierte

Gesamteinsätze, wovon 6.157 Bezug zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung

hatten.

Die Leitstelle des OSD erhielt am Dienstag, 15. September, 13 Anrufe zum Thema

Coronaschutz. Die Gesamtzahl der seit dem 18. März zum Thema "Corona" in der

Leitstelle des OSD eingegangenen Anrufe erhöhte sich auf 9.362.



17.09.2020 - 10:10 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 17. September

Mit Stand Donnerstag, 17. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.925 (+24) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 100 (+2) Menschen sind aktuell noch infiziert.



18.09.2020 - 11:10 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 18. September

Mit Stand Freitag, 18. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.944 (+19) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 115 (+15) Menschen sind aktuell noch infiziert.

19.09.2020 - 10:05 Uhr

Die aktuellen Coronazahlen vom 19. September

Mit Stand Samstag, 19. September , wurde - seit dem 3. März - bei insgesamt

2.967 (+23) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem

Coronavirus diagnostiziert. 120 (+5) Menschen sind aktuell noch infiziert.

