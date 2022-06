Die Bädergesellschaft Düsseldorf mbH bietet in Kooperation mit dem Amt für Schule und Bildung eine Ferienschwimmaktion an. Die Schwimmkurse geben rund 460 Schüler die Möglichkeit, innerhalb der Sommerferien zu reduzierten Teilnahmegebühren das Schwimmen zu erlernen.

Die Schwimmkurse werden über die gesamten Sommerferien vom 27. Juni bis zum 5. August angeboten und finden täglich zu unterschiedlichen Zeiten von montags bis freitags in den Bädern Schwimm`in Bilk, Familienbad Niederheid, Rheinbad, Rheinblick 741 und dem Freizeitbad Düsselstrand statt. In jeweils zehn Übungseinheiten haben Schülern die Möglichkeit, die Schwimmabzeichen Pinguin, Seepferdchen, Seeräuber und Bronze zu erlangen. Die reduzierte

Teilnahmegebühr pro Kurs beträgt 52 Euro.

Die Bädergesellschaft empfiehlt eine vorherige Registrierung im Online-Shop zur schnelleren Abwicklung der Online-Buchung. Den Online-Shop finden Sie unter folgendem Link: https://shop.baeder-duesseldorf.de.

Die Kursbuchung ist ab dem heutigen Dienstag, 14. Juni, 12 Uhr im Online-Shop möglich. Bei der Ferienschwimmaktion werden sowohl Anfänger- als auch Fortgeschrittenenkurse angeboten. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei den Anfängerkursen, wodurch die Bädergesellschaft auch weiterhin auf die besonders hohe Nachfrage in diesem Bereich reagiert. Um den großen Bedarf aufzufangen

werden insgesamt über 50 Schwimmkurse angeboten.

Aufgrund der gestiegenen Nachfrage an Schwimmkursen für ältere und geflüchtete Kinder, wird es in diesen Sommerferien auch vier Anfängerschwimmkurse für Schulkinder ab zehn Jahren geben. Der Schwimmlehrer wird in diesen Kursen von einem ukrainisch sprechenden Mitarbeiter begleitet, sodass mögliche Sprachbarrieren reduziert werden.

Zudem werden zwei weitere Anfängerschwimmkurse für Schulkinder ab sechs Jahren auf Englisch und Ukrainisch angeboten. Auch in diesen Sommerferien werden wieder Kurse speziell gefördert durch die Spendenaktion der Unternehmer mit Herz, womit Familien mit niedrigem Einkommen eine kostenlose Teilnahme ermöglicht wird. Weitere Informationen sowie die genauen Zeiten der einzelnen Kurse der Bädergesellschaft werden auf der Homepage www.baeder-duesseldorf.de

veröffentlicht.