Zuletzt bestand Sorge um das Unterrather Schwimmbad. Anders als viele Düsseldorfer Bäder wurde es nach der coronabedingten Schließung nicht wieder eröffnet. Einige Unterratherinnen und Unterrather befürchteten, dass die Stadt das Hallenbad aus Kostengründen nicht mehr öffnen und auf den geplanten Neubau an der Ulmenstraße in einigen Jahren warten würde. Nach Recherchen der Grünen im Stadtbezirk 6 können die Besucherinnen und Besucher nun aufatmen.

Das Unterrather Hallenbad soll mit dem Anlauf des neuen Schuljahres zunächst für das Schulschwimmen eröffnet werden. Mit dem Ende der Freibadsaison ist dann auch die Öffnung für die Öffentlichkeit geplant. Laut Wolfgang Scheffler, Mitglied der Grünen im Aufsichtsrat der Bädergesellschaft, habe das personelle Gründe.

„Das Unterrather Schwimmbad ist ein unverzichtbarer Mosaikstein im Konzept ‚in Düsseldorf soll kein Schüler/Schülerin die Grundschule verlassen ohne schwimmen zu können‘. Wir sind dabei auf einem guten Weg und werden nicht ruhen bevor wir dieses Ziel erreicht haben. Von daher können und wollen wir es uns nicht leisten, ein zugegebenermaßen altes Bad zu schließen und erst danach mit dem Bau des neuen Bades zu beginnen.“, erklärt Scheffler.

„Das Unterrather Schwimmbad ist und bleibt ein Mehrwert für unseren Stadtteil. Wir werden keine Schließungszeit von mehreren Jahren akzeptieren, sondern weiter Druck machen, damit der Übergang fließend geschieht und die Stadt ihr Versprechen einhält“, ergänzt Lukas Mielczarek, Direktkandidat der Grünen für Unterrath-Ost/Lichtenbroich.

Das Ende der 60er Jahre erbaute Gartenhallenbad soll gemäß Stadtratsbeschluss auf dem Gelände des REWE an der Piwipp neu gebaut werden. Zunächst soll der REWE-Markt in direkter Nachbarschafft neu gebaut und im Jahr 2021 fertiggestellt werden. Anschließend wird der alte Markt abgerissen und auf dem Grundstück das neue Hallenbad errichtet. Bürgerinnen und Bürger hatten sich mit der Sorge an die Politik gewandt, nach der coronabedingten Schließungen des alten Hallenbads mehrere Jahre lang keinen Badebetrieb vor Ort mehr anzufinden