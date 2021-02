"Kein Karneval durch Corona? - Nicht mit uns!"

So lautet das jecke Motto der RKG Rather Aape in diesen Tagen.

Normalerweise stünde am Freitag den 05. Februar 2021 die große Galasitzung der Gesellschaft im Oberrather Pfarrsaal an. Diese musste aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen.

"Doch das hält uns nicht davon ab, unseren Karneval in etwas anderer Form zu feiern", sagt die 1. Vorsitzende Ellen Schlepphorst.

Gesagt getan - und so machten sich einige Mitglieder der Gesellschaft Gedanken, was man in dieser jecken Jahreszeit auf die Beine stellen kann. "Wir haben ja bereits im Dezember einen digitalen Adventskalender auf Facebook und Instagram präsentiert, welcher sehr gut ankam“, sagt Vizepräsident und Schatzmeister Sascha Fischborn. "Daher kam uns auch die Idee, unsere Galasitzung in digitaler Form stattfinden zu lassen. So muss unser Publikum nicht ganz auf uns Aape verzichten."

Entstanden ist ein ca. 50-minütiges Video mit vielen bekannten Künstlern, die schon so oft mit ihren Auftritten in den Sitzungen der Aape das Publikum begeistert haben. "Natürlich kann unsere digitale Gala die echte Sitzung nicht ersetzen, aber wir sind sehr froh und dankbar, dass uns diese Künstler mit ihren Videobeiträgen auf jecke Weise unterstützen." freut sich Ellen Schlepphorst und verspricht: "Es wird eine kurzweilige und unterhaltsame Sitzung."



Als Künstler konnten Volker Rosin, die Swinging Funfares, der Hausmeister von nebenan, die Tanzgarde der KaKaJu, Heinz Hülshoff, Et Zweijestirn, Jürgen Hilger, Kokolores, und die Band Alt Schuss gewonnen werden.

Auch die beliebten Acts aus den eigenen Reihen mit den Aape-Kids, Aape- Paginnen, Crazy Dancers und dem Aape-Männerballett sind mit dabei.

Zu sehen sein wird die digitale Galasitzung am Freitag den 05. Februar 2021 ab 19:11 Uhr auf den Vereinsseiten bei Facebook und YouTube .

Gewinnspiel