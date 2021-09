Als Theaterstück und als Film ist das Stück weltweit ein Riesenerfolg. Mehr als 5 Millionen Besucher sahen den Film mit Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring und anderen bekannten Darstellern.

Mit Saskia Valencia, Lara-Joy Körner, Ralf Komorr und Nikola Norgauer, stehen nun bekannte Darsteller die u. a. in den Serien GZSZ, Rote Rosen, Die Rosenheim-Cops, Soko Stuttgart, Die Chefin mitwirkten, in einer Aufführung der Komödie von Paolo Genovese des a.gon Theaters aus München auf der Bühne des Stadttheaters Emmerich. Sieben Freunde spielen beim Abendessen ein gefährliches Spiel: Jeder Nachricht, die im Laufe des Abends auf den sieben Handys ankommt, wird laut vorgelesen, Bilder und Filme bekommen alle zu sehen.

Sehr schnell zeigt sich: Jonglieren mit entsicherten Handgranaten wäre auch nicht gefährlicher…… Denn jede und jeder hat nicht nur ein öffentliches und ein privates Leben, sondern auch ein geheimes. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einem emotionalen Durcheinander aus – voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen!

Karten erhalten Sie vor Ort im Stadttheater Emmerich – Grollscher Weg 6, telefonisch: 02822 752000

und über Reservix.