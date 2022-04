Im Vorfeld der NRW-Landtagswahl am 15. Mai gibt der Stadtanzeiger allen Kandidaten die Gelegenheit, sich ihrer Wählerschaft vorzustellen. Hier stellt sich Christin Becker (SPD) vor.

Liebe Mitmenschen,

auf Ihre Stimme kommt es an! Am 15. Mai 2022 entscheiden Sie bei der Landtagswahl über die Zukunft Nordrhein-Westfalens.

Mein Name ist Christin Becker. Ich bin 40 Jahre alt und bitte um Ihre Stimme als Direktkandidatin für Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Goch, Kleve, Kranenburg und Rees.

Wer etwas erreichen möchte, muss bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich nicht nur in über 30 Jahren als aktive Fußballerin gelernt. Ich stehe mit meiner Familie mit zwei Kindern mitten im Leben - mit all seinen Herausforderungen und Chancen. Meine Berufsausbildung und mein Studienabschluss auf dem zweiten Bildungsweg im Bereich Personalmanagement haben mich geprägt.

Noch mehr prägen mich aber Begegnungen: Zuhören, unterhalten, kümmern! Das macht mich aus und das werde ich auch als Abgeordnete beibehalten. Ich würde mir wünschen, ich könnte mit jedem Menschen im Wahlkreis ein Gespräch führen und danach könnten die Menschen entscheiden, ich finde Christin Becker gut oder nicht. Das ist aber leider nicht möglich. Deswegen hoffe ich, dass Sie sich ein eigenes Bild machen.

Verstehen beginnt mit Zuhören. Denn es ist Zeit für Veränderung. Es ist Zeit, Dinge zu hinterfragen und nicht nur zu schauen, wer hat etwas gut und schlecht gemacht. Wir brauchen Antworten auf die Fragen und Herausforderungen unserer Zeit. Meine Berufs- und Lebenserfahrungen haben mich zu einem sozialen, weltoffenen und realistischen Menschen gemacht. Ich bin überzeugt: Wir müssen den Mut haben, die Themen Erziehung und Bildung neu zu denken. Familie und Selbstverwirklichung schließen sich nicht aus. Gesundheit und Pflege bedeuten Daseinsvorsorge, nicht maximalen Profit. Außerdem sollte sich Jede und Jeder ein Dach über dem Kopf leisten können.

Mir ist es wichtig, Politik für die Vielen, nicht die Wenigen zu machen. Dafür stehe ich ein. Gerne können Sie auch persönlich Kontakt zu mir aufnehmen. Mehr zu mir und meinen Zielen erfahren Sie unter www.christin-becker.de.

Ihre Christin Becker