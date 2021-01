Am Montag, 18. Januar, startet die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mit der Fahrbahnsanierung auf der B8/Eltener Straße in Emmerich-Hüthum.

Zwischen Ingenkampstraße und Langattweg werden 500 Meter Fahrbahn und Radweg grundlegend erneuert.

Sperrungen beachten

In diesem Bereich wird die B8 sowie der dazugehörige Fuß- und Radweg voll gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden in beide Richtungen über die Kämpchenstraße, Langgattweg und Ingenkampstraße umgeleitet. Die Umleitung für Autos erfolgt über die Felix-Lensing-Straße, Hüthumer Straße zur B220´s-Heerenberger Straße und umgekehrt. Für LKW wird eine großräumige Umfahrung der Baustelle eingerichtet. Die Umleitung führt in den Niederlanden ab Babberich, weiter über die Ortschaften Beek und´s-Heerenberg nach Emmerich. Die Umleitung in Richtung Niederlande erfolgt über die gleiche Strecke.

Die Arbeiten dauern bis Mitte März.