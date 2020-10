Die nächsten Qualifizierungskurse für Tagesmütter und -väter starten in Emmerich. Noch sind einige Plätze frei. Wer Interesse an einer solchen Tätigkeit hat, erhält umfassende Beratung im Rathaus.

Tagesmütter und –väter betreuen Kinder, unterstützen sie in ihrer Entwicklung und begleiten sie in einer ganz besonderen Phase ihres Lebens. Gleichzeitig unterstützen sie Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Tätigkeit erfolgt in der Regel auf selbstständiger Basis. Dadurch können die Tagespflegepersonen ihren beruflichen Alltag weitgehend selbst gestalten. Um diese verantwortungsvolle Tätigkeit auszuüben, ist eine entsprechende Qualifizierung besonders wichtig.

Von Dezember 2020 bis Februar 2021 starten verschiedene Bildungsträger im Kreis Kleve, Borken und Wesel mit den entsprechenden Qualifizierungskursen. Nach bestandener Abschlussprüfung wird das Zertifikat „Qualifizierte Tagespflegeperson“ des Bundesverbandes für Kindertagespflege erworben. Die Hälfte der Kursgebühr kann unter bestimmten Umständen von der Stadt Emmerich übernommen werden.

Ansprechpartnerinnen

In ihrem vielfältigen Betreuungsangebot für junge Familien setzt die Stadt – neben Kindertageseinrichtungen – auch auf Kindertagespflegepersonen. Familien mit Kindern unter drei Jahren wissen vor allem die familienähnliche Betreuung in einer kleinen Gruppe durch eine einzige Bezugsperson zu schätzen. Außerdem können die Betreuungszeiten bei Tagesmütter und –vätern häufig flexibler und individueller abgesprochen werden. Das Angebot der Kindertagespflege ist auch für Eltern mit Kindern über drei Jahren interessant, wenn andere Betreuungsmöglichkeiten nicht ausreichen.

Fragen rund um eine Tätigkeit als Kindertagespflegeperson beantworten die Fachberaterinnen Kindertagespflege des Fachbereichs Jugend, Schule und Sport unter Tel.: 02822/75-1441 oder 75-1447.