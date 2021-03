Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz muss der Fahrplan der Linie RB 31 „Der Niederrheiner“ vom 12. bis 29. März angepasst werden. In dem Zeitraum können samstags und sonntags die Züge auf dem Streckenabschnitt zwischen Moers und Duisburg nicht fahren, an den Freitagabenden sind einzelne Verbindungen betroffen. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Von Xanten nach Duisburg Hbf

Von Xanten bis Moers fahren die Züge nach dem Regelfahrplan. Von Moers bis Duisburg können an den Wochenenden im Zeitraum vom 12. bis 28. März fast alle Züge nicht fahren. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Moers bis auf wenige Ausnahmen zu den Minuten 37 bzw. 57 und somit 9 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Je nach Taktung fahren die Busse direkt (ohne Zwischenhalt) bis Duisburg oder mit Zwischenhalt zum Ein- und Ausstieg an den Unterwegsbahnhöfen Trompet, Rumeln und Rheinhausen. Die Direktbusse ohne Zwischenhalt erreichen Duisburg Hbf zur Minute 59 und somit 13 später als die regulären Zugverbindungen. Die Busse mit Zwischenhalt erreichen Duisburg zur Minute 21 und somit 35 später als die regulären Zugverbindungen.

Von Duisburg Hbf nach Xanten

Im Zeitraum vom 12. bis 29. März können fast alle Züge von Freitagabend bis Montagnacht nicht von Duisburg Hbf bis Moers fahren. Die Abfahrt der Ersatzbusse mit Zwischenhalt zum Ein- und Ausstieg an den Unterwegsbahnhöfen Rheinhausen, Rumeln und Trompet erfolgt in Duisburg Hbf bis auf wenige Ausnahmen zu den Minuten 23 bzw. 53 und somit 10 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Moers wird zu den Minuten 08 bzw. 38 erreicht. In Moers besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RB 31.

Die Abfahrt der Ersatzbusse mit direkter Fahrt nach Moers ohne Zwischenhalt erfolgt in der Regel zu den Minuten 56 somit 13 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Moers wird zur Minute 18 erreicht.

In Moers besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RB 31.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Duisburg Hbf Haltestelle „Neudorfer Straße“

Rheinhausen Haltestelle „Rheinhausen Bf“

Rumeln Haltestelle „Rumeln Bf“

Trompet Haltestelle „Trompet Bf“

Moers Haltestelle „Moers Bf“

Infos im Netz

Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de, mobil.vrr.de) abrufbar. Die Fahrgäste werden gebeten, die veränderten Abfahrts- und Ankunftszeiten bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen.

Die NordWestBahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 01806 600 161 (20 ct/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf) zu melden.