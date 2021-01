Die Geschenke sind ausgepackt, die Gans ist gegessen und der Weihnachtsbaum nadelt. Wohin also mit dem ehemals schmucken Baum? Mit diese Thema startet der STADTANZEIGER eine neue Service-Serie in Kooperation mit der KKA, in der es um Müllentsorgung geht.



Zuerst gilt es, den Baumschmuck wie Lichterketten, Weihnachtskugeln und dergleichen abzunehmen und für das nächste Jahr möglichst bruchsicher zu verstauen. Sollten dennoch Kugeln oder andere Deko-Gegenstände zu Bruch gehen, können diese über die Restmülltonne entsorgt werden. Eine defekte Lichterkette dagegen gehört zum Elektroschrott und muss an einer entsprechenden Sammelstelle abgegeben werden.

Speelberg: Pfadfinder kommen am 9. Januar

Für den nun abgeschmückten Baum gibt es einige interessante Verwendungsmöglichkeiten, beispielsweise für Hobbygärtner. Die Zweige ausgedienter Weihnachtsbäume können den Pflanzen im Garten als umweltfreundlicher Frostschutz dienen. So sorgen sie zum Bespiel um Rosensträucher gebunden oder als Bodenabdeckung dafür, dass frostempfindliche Pflanzen unbeschadet durch den Winter kommen. Gehäckselt eignet sich das Tannengrün als Mulchmaterial, besonders für Pflanzen die einen eher sauren Boden bevorzugen. Die aufgefegten Nadeln vom Wohnzimmerboden können in einem kleinen Eimer gesammelt werden und helfen in der nächsten Gartensaison um die Beete gestreut dabei, ungebetene Gäste wie beispielsweise Schnecken von Ihren Pflanzen fernzuhalten.

Natürlich kann der abgeschmückte Baum auch (kostenpflichtig) zu den Wertstoffhöfen und Entsorgungszentren im Kreisgebiet gebracht werden.

Rees: Müllabfuhr holt Bäume am 15. Januar ab

Kleingeschnitten ist auch eine Entsorgung über die Biotonne möglich. Wussten Sie, dass Sie mit Ihrem ausgedienten Weihnachtsbaum auch die Jugendarbeit vieler Vereine unterstützen können? Trotz erschwerter Bedingungen, werden auch in diesem Jahr abgeschmückte Weihnachtsbäume meist gegen eine Spende für die Jugendarbeit von verschiedenen Akteuren im Kreisgebiet gesammelt.

So am 9. Januar in Speelberg: Nach Absprache mit der zuständigen Behörde, kann die Abholung der Tannenbäume in Speelberg durch die Emmericher Pfadfinder am Samstag, 9. Januar, stattfinden. Dazu sollen die Tannenbäume bis 9 Uhr gut sichtbar und vollständig abgeschmückt an die Straße gelegt werden.

Die Pfadfinder werden dieses Jahr nicht an die Haustüren kommen, aber eine Information hinterlassen wie gespendet werden kann. Die eingenommenen Spenden gehen an Schwester Inge in Äthopien.

In Rees werden die Weihnachtsbäume im gesamten Stadtgebiet am 15. Januar von der Müllabfuhr eingesammelt

Bei Fragen hilft gerne die Abfallberatung der KKA GmbH unter Tel. 02825/9034-20 oder unter www.kkagmbh.de. Sollte Baumschmuck kaputtgehen, gehört der Abfall in die Restmülltonne.