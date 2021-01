Hüthum. Das Tierheim Pfötchenfreunde in Vielgarten ist für ausgesetzte, vernachlässigte oder wildlebende Katzen oft die letzte Rettung. In der "Kinderstube" der segensreichen Einrichtung des Vereins für Tierschutz Hoch Elten wurden diese vier bildhübschen und blutjungen Fellnasen aufgenommen.

Das mauzende Quartett wurde draußen gefunden. Die vier Geschwisterkinder stammen von einer wildlebenden Katze ab.

Das merkt man ihnen auch an, so ihre Betreuerinnen und Betreuer. Bisher sind sie noch sehr scheu und verstecken sich gerne. Happy, Blacky und ihre Geschwister Chilli und Nala wurden im Mai 2020 geboren. Die jungen Miezen hängen sehr aneinander und die Pföthenfreunde wünschen sich, dass entweder zwei zusammen vermittelt werden oder sie zu einem bereits vorhandenem Artgenossen ziehen dürfen.

Noch recht scheu

Von ihren Zweibeiner erhoffen sich die Fellnasen vor allem Geduld und Zeit, um Vertrauen zu fassen und ihre Angst vor Menschen zu verlieren. Im Tierheim lassen sie sich zum Glück mit Futter und Leckerlies überzeugen, mal näher an Menschen ranzukommen. Aber eine Sache ist klar, sie brauchen Zeit, um ihr Herz zu verschenken.

Wer möchte Happy und Blacky, gerne auch Nala und Chilli, ein richtiges Zuhause schenken? Interessierte melden sich bitte telefonisch oder per Email (Tel. 02822/ 97 606 30, pfoetchenfreunde@outlock.de) im Tierheim.