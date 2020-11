Am Totensonntag, 22. November, wird der Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Alfred Spruth, im Gedenken an die Menschen, die nicht mehr unter uns sind eine Kranzniederlegung durchführen.



Diese findet gemeinsam mit Bürgermeisterin Imke Heymann am Gedenkstein der Heimatvertriebenen in Altenvoerde statt.