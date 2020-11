Ennepetal. Schon seit 1981 organisieren alljährlich unterschiedlichste Menschenrechtsorganisationen Veranstaltungen am 25. November, bei denen die Menschenrechte von Frauen und Mädchen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 verabschiedete die UN-Generalversammlung ohne Gegenstimme eine Resolution, nach der der 25. November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, auch „Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen“, bestimmt wurde.

Im Ennepe-Ruhr-Kreis organisieren die Gleichstellungsbeauftragten in Kooperation mit dem „Runden Tisch EN gegen häusliche Gewalt“, der Polizei, der Frauenberatung EN und den Verantwortlichen des Weißen Rings Straßenaktionen, um auf das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen aktiv aufmerksam zu machen.

Dieses Jahr lässt die anhaltende Corona-Pandemie eine aktive Öffentlichkeitsaktion leider nicht zu.

Nachhaltig gegen Gewalt an Frauen – lautet das Motto 2020 des Bündnisses „Runder Tisch EN gegen häusliche Gewalt“, zu dem es am 25. November trotzdem eine gemeinschaftlich geplante Aktion geben wird.Bundesweit bekannt ist inzwischen die Fahnenaktion von Terre des Femmes:

Am 25. November 2001 ließ die Frauenrechtsorganisation zum ersten Mal die Fahnen wehen, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen. Seither wird die Aktion von zahlreichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten, Parteien, Verbänden und Ministerien aufgegriffen und weitergetragen.

So auch in diesem Jahr in Ennepetal.

Bürgermeisterin Imke Heymann und Gleichstellungsbeauftragte Nina Däumig lassen ab dem 25. November die Fahnen am Ennepetaler Rathaus wehen.Ein Zeichen setzen!

Nein zu Gewalt an Frauen. FREI leben, ohne Gewalt!