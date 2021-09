Es war am letzten Sonntag ein besonderes Fest für die katholische Gemeinde St. Peter und Laurentius. Das neue Pfarrzentrum mit den 28 Seniorenwohnungen ist feierlich mit einem Open air Gottesdienst eröffnet worden und in einem Festakt unter Anwesenheit von OB Thomas Kufen und Msgr Markus Bosbach, stellv. Generalvikar im Erzbistum Köln und den vielen Beteiligten, ohne die dieser Bau nicht in dieser Form nun Vollendung gefunden hat. Die Architekten Büro Halfmann aus Köln, der Projektsteuerer, die Projektgruppe aus der Gemeinde, GF Herr Beck und VL Herr Paus vom Josefshaus.

An diesem Wochenende startet das kleine Veranstaltungsprogramm im Petershof mit der KUNSTSPUR. Zwei Tage Kunst machen den großen Gemeindesaal bunt, Farbe kehrt ein. Diie Künstlerinnen Susanne Mönig und Heike Rinas-Reyers, sind anwesend, Seien Sie dabei am Wahlwochenende, 14 -18 Uhr. Es gilt die 3 G-Regel. Nachweis nicht vergessen.