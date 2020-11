Was tut man mit ausrangierten Büchern? Zu dieser Frage hat der Stadtspiegel kürzlich über eine Aktion berichtet, die beim Förderkreis der Stadtteilbücherei Kettwig vorbereitet wurde.

Diese Aktion ist nun in vollem Gang, und man kann erste Ergebnisse bewundern. In drei Fenstern der Stadtteilbibliothek am Kringsgat sind Bastelarbeiten und kleine Kunstwerke zu sehen, die Aktive des Vereins aus Büchern gefertigt haben. Die Ausstellung kann unabhängig von Öffnungszeiten von außen besichtigt werden.

Recycling oder Upcycling?

Die meisten Menschen können sich nur schwer von alten Büchern trennen und mögen sie nicht ins Altpapier geben. Dort würden sie immerhin recycelt, also aus altem neues Papier hergestellt. Das Upcycling geht einen Schritt weiter. Es nutzt nicht nur den Werkstoff, sondern das ganze Produkt und lässt daraus ein neues Produkt entstehen. Dieser Gedanke ist rund 30 Jahre alt. Man kennt ihn beispielsweise davon, dass aus gebrauchten Holzpaletten urige Möbel gezimmert werden. Geboren aus Umweltbewusstsein hat sich Upcycling mittlerweile in einem größeren Ausmaß etabliert und wird auch wirtschaftlich in zahlreichen Branchen betrieben.

Die Upcycling-Gruppe des Förderkreises möchte allerdings keine verkäuflichen Produkte herstellen, sondern bleibt beim kreativen Hobby, das Spaß macht und zugleich den Umweltgedanken weiterträgt. Da Bücher nicht nur einfach plattes Papier sind, sondern bekanntlich viele zusammengebundene Seiten haben, lassen sich damit zahlreiche pfiffige Ideen realisieren. Sie reichen von einfachen bis zu anspruchsvollen Arbeiten. Den Beweis dafür treten die fantasievollen Ausstellungstücke an.

Ausstellung bis Weihnachten

Ursprünglich sollte es gemütliche gemeinsame Kreativnachmittage geben, was wegen Corona nicht realisiert werden kann. So basteln die Beteiligten individuell zu Hause, tragen aber ihre Ergebnisse in einer gemeinsamen Ausstellung zusammen. Und ein solches künstlerisch gestaltetes Schaufenster ist zugleich ein Lichtblick im Ort, wenn in der jetzigen Situation viele andere Angebote nicht vorhanden sein können.

Die Aktion läuft bis Weihnachten und wer Spaß daran hat, kann mitmachen. Ausrangierte Bücher, Tipps und auch Arbeitsanleitungen gibt es in der Bibliothek. Dort abgegebene Basteleien werden mit ausgestellt, sodass in den Fenstern immer wieder etwas Neues zu sehen sein kann.