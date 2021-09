Ab heute sind es nur noch 10 Tage, bis der neue Petershof mit einem Fest der katholischen Gemeinde St. Peter und Laurentius eröffnet wird. Nach bei zweijähriger Bauzeit eröffnet das neue Pfarrzentrum in der Hauptstraße 138-140 mit einem Tag der offenen Tür. Nach dem Festgottesdienst auf dem kleinen Petersplatz bei gutem Wetter und dem anschließendem Festakt mit OB Thomas Kufen ist der neue Ort der Begegnungen, der Treffpunkt Petershof, für alle geöffnet. Es gibt einen Umtrunk, einen kleinen Mittagsimbiss und eine Kaffeetafel. Der 150 Personen umfassende Veranstaltungsraum, die offene großzügige Küche, der kleine Gruppenraum können besichtigt werden. Die Seniorenwohnungen stehen nicht nur Besichtigung an. Es startet nun auch ein Veranstaltungsprogramm, das für alle Kettwiger und Bürger des Essener Südens offen ist. Veranstaltungskalender online: www.Petershof-kettwig.de/kalender/

Nach der Kunstspur in unseren Raumen am 25.,26.9.21 spricht am 30.9.21 um 20 Uhr die ehemalige Kölner Dombuameisterin Prof. Barbara Schock-Werner über den Brand von Notre Dame vor 2 Jahren. Weitere Termine siehe obiger LINK online.

Bitte anmelden für die Veranstaltungen, es gilt die 3G-Regel.Veranstaltung@petershof-kettwig.de