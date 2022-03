Am Sonntag, den 27. März 2022 trafen sich einige Aktive des Lauftreff Kettwig 2000 zur traditionellen Frühjahrswanderung.

Der Weg führte in diesem Jahr von Kettwig vor der Brücke durch den Landsberger Schlosspark, in welchem die Wanderer an den schönen Frühlingsblumen erfreuen konnten.

Weiter ging es durch den Landsberger- und den Höseler Wald zum S-Bahnhof Hösel.

Auf dem Parkplatz wartete – wie bei jeder Wanderung – ein Imbiss auf die Wanderer.

Bei kühlem Bier und Sekt, selbstgebackenem Brot und Kuchen, sowie anderen leckeren Kleinigkeiten wurde diese Pause so richtig genossen. Nach ca. einer Stunde Pause musste dann doch der Rückweg nach Kettwig angetreten werden.

Zum Abschluss dieses schönen Tages gab es noch ein köstliches Eis bei Mikas Eisbox.

Nach der Wanderung trifft sich der Lauftreff wieder zu den gewohnten Zeiten.

Montag und Donnerstag um 18:30 Uhr auf dem Sportplatz an der Ruhrtalstraße.

Dienstag um 9:00 Uhr um am Parkplatz an der Alten Fähre.